Pour le lancement du Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft propose le premier mois à 1 euro au lieu de 12,99, mais avec un petite pirouette il est possible de l'obtenir à moitié prix pendant... 3 ans.

Annoncé en avril, le Xbox Game Pass Ultimate a officiellement été lancé le 9 juin à l’occasion de l’E3. Cette nouvelle formule regroupe dans un seul abonnement le Xbox Live Gold, nécessaire pour jouer en ligne, et le Xbox Game Pass (tout court), donnant accès à un catalogue de plus 100 jeux en illimité.

Pour l’occasion, Microsoft propose le premier mois d’abonnement à 1 euro, avant de passer à 12,99 euros. Le prix d’un abonnement Netflix, mais il y a une astuce pour le payer bien moins cher : il suffit d’être abonné au Xbox Live Gold. Sympa, Microsoft permet en effet aux abonnés du service en ligne de transformer leur abonnement en Game Pass Ultimate.

Là où la firme est franchement généreuse, c’est que plutôt que de proposer un rabais au prorata des mois de Xbox Live Gold restants, la firme opère une conversion pure et simple : 1 mois de Live Gold = 1 mois de Game Pass Ultimate. Sauf que l’abonnement au Xbox Live Gold ne coûte que 59,99 euros par an contre 156 pour le Game Pass Ultimate. Cela permet donc de faire près de 100 euros d’économie par an, plus de la moitié du prix.

Comment avoir son Xbox Game Pass Ultimate pas cher ?

Pour profiter de l’opportunité, voilà la marche à suivre :

Si tout s’est bien passé, votre compte Game Pass Ultimate doit mentionner une prochaine échéance de paiement en 2020, ou plus si vous avez choisi de vous abonner pour deux ou trois ans. Le Live Gold doit quant à lui indiquer qu’il a été converti en Game Pass Ultimate. L’astuce fonctionne évidemment si vous êtes déjà abonné, la conversion a dû se faire automatiquement.

Que contient l’abonnement Game Pass Ultimate ?

Comme nous le disions plus haut, le Xbox Game Pass Ultimate regroupe l’abonnement Xbox Live Gold et le Xbox Game Pass. Le premier est nécessaire pour jouer en ligne en ligne et vous donne droit à des jeux gratuits tout les mois ainsi que des réductions sur d’autres softs.

Le second est un service de jeu par abonnement sur Xbox One, mais aussi sur PC. Il permet donc de découvrir de nombreux titres compris dans la formule. La catalogue change régulièrement et se compose d’une centaine de jeux pour Xbox, et d’une centaine d’autres pour PC. Actuellement on y trouve par exemple des « Triple A » comme Gears of War 4 ou Forza Horizon 4, mais aussi des jeux indépendants comme Hollow Knight et des jeux en ligne tels que PUBG. Il donne aussi droit à des promotions diverses.

L’offre est assez complète et il y a fort à parier qu’avec l’arrivée du projet xCloud le pass s’enrichisse d’une dose de cloud gaming. C’est une supposition, mais Phil Spencer a déclaré dans une interview à The Verge qu’un rapprochement entre xCloud et Game Pass serait « logique ». Reste à savoir quelle forme cela prendra.