Au mois de juin dernier, CD Projekt Red tenait une présentation en ligne de Cyberpunk 2077, son RPG attendu de pied ferme mais qui a été hélas repoussé au mois de novembre prochain. Le studio polonais ne va pas s’arrêter en si bon chemin et s’apprête à diffuser une seconde édition de ce qu’il appelle les Night City Wire, soit des plongées dans l’univers du jeu.

Pour suivre la présentation en direct, il ne sera pas nécessaire de veiller tard : rendez-vous sur Twitch à partir de 18h, heure française, ce lundi 10 août. La durée de l’événement n’a pas été précisée.

Deuxième présentation pour Cyberpunk 2077

« Cette fois, nous allons nous focaliser sur les branches liées au passif du héros et les catégories d’armes, et discuter de la transformation en samouraï ! », explique CD Projekt Red quant au programme annoncé dans un tweet publié le 6 août. En juin, les joueurs avaient pu découvrir : une nouvelle bande-annonce, des séquences de gameplay inédites et un aperçu d’une fonctionnalité intitulée braindance en compagnie des développeurs.

« Peut-être que nous montrerons un nouveau personnage », s’est permis d’ajouter Marcin Momot, en charge de la communauté. Il pourrait donc y avoir une petite surprise, sachant que CD Projekt Red a récemment montré une modélisation d’Hideo Kojima, père de la saga Metal Gear et créateur de Death Stranding. Verra-t-on l’artiste japonais dans Cyberpunk 2077 ? Rien n’est à exclure. Au casting, on retrouvera déjà Keanu Reeves.

Cyberpunk 2077 est attendu le 19 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Des mises à niveau PS5 et Xbox Series X sont attendues pour plus tard. Les abonnés à Google Stadia pourront également jouer au RPG.

