CD Projekt Red diffuse une présentation dédiée à Cyberpunk 2077, ce jeudi 25 juin. Pour découvrir les nouvelles informations sur le RPG très attendu, il ne faudra pas la louper.

Cyberpunk 2077 a récemment été repoussé au 19 novembre prochain, avec une sortie toujours prévue sur PS4, Xbox One et PC. Pour faire patienter les joueurs, CD Projekt Red diffuse, ce jeudi 25 juin, une présentation du RPG qui s’annonce grandiose. Intitulée Night City Wire, elle devait avoir lieu le 11 juin mais le studio polonais a pris la décision de la décaler en raison du mouvement Black Lives Matter.

Pour suivre la présentation en direct, il ne sera pas nécessaire de veiller tard : rendez-vous sur Twitch à partir de 18h, heure française. La conférence durera 25 minutes.

Join us tomorrow, June 25 at 6PM CEST, at https://t.co/cBU8yS6pfc for the first, 25 minute episode of #NightCityWire, where we are going to show you a brand new trailer, present fresh gameplay footage and chat with the devs in detail about one of the game features, braindance. pic.twitter.com/2RReyCMkce

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 24, 2020