Le 20 août 2013, Ubisoft lançait Tom Clancy’s Splinter Cell : Blacklist. Depuis, les fans de la franchise sont en attente d’un nouvel épisode. À la place, ou pour patienter, ils auront droit à une série animée qui sera diffusée sur Netflix. D’abord rapporté par Variety dans un article publié le 30 juillet, le rapprochement a été confirmé par la firme française dans les colonnes de Polygon.

Ubisoft et Netflix ont chargé Derek Kolstad d’écrire et superviser ce projet qui sera étalé sur au moins deux saisons réunissant 16 épisodes en tout. Il est connu pour avoir créé la franchise John Wick — très appréciée au cinéma.

Une série animée plutôt qu’un jeu vidéo

Splinter Cell Splinter Cell est une saga de jeux d’infiltration mettant en scène l’agent Sam Fisher. Elle a connu un virage plus orienté action à partir de l’épisode Conviction.

Le choix d’Ubisoft peut être considéré comme déceptif, dans le sens où de nombreux joueurs attendent surtout une huitième aventure de Sam Fisher sur PC et console. Le tout premier Splinter Cell avait fait forte impression lors de son lancement en 2002. Mais, depuis 2013, la multinationale a préféré miser sur d’autres marques phares : Assassin’s Creed, Far Cry ou encore Watch_Dogs. Les fans se contenteront-ils d’une série animée ?

Il est aussi étonnant de voir Ubisoft ne pas miser sur une série en live action, à la manière de The Witcher. Netflix a rencontré un immense succès avec l’adaptation des aventures de Geralt, incarné à merveille par l’acteur Henry Cavill. Avec le choix de l’animé, on se rapprochera plus d’un programme à la Castlevania, qui en est déjà à trois saisons. Mais il faut rappeler qu’un long métrage est en préparation chez Ubisoft, normalement avec Tom Hardy en tête d’affiche. Cette autre adaptation n’a plus donné signe de vie depuis 2017.

Peut-être qu’Ubisoft compte se servir de ce contenu diffusé sur Netflix pour voir si les joueurs aiment toujours Splinter Cell. Par exemple, le succès de la série The Witcher avait relancé les ventes de The Witcher 3 : Wild Hunt et des livres. On rappelle que Netflix a également signé avec CD Projekt Red pour transposer l’univers Cyberpunk 2077. De son côté, Ubisoft s’est lié à Apple pour Mythic Quest : Raven’s Banquet, diffusée en exclusivité sur Apple TV+.

