Comme chaque mois, des films et séries arrivent en juillet sur la plateforme Netflix pour occuper nos longues nuits d'été. Les fans d'Umbrella Academy pourront se ruer sur la saison 2.

Sur le papier, le mois de juillet n’est pas le plus propice pour Netflix. Les fortes chaleurs n’incitent pas à rester devant la télé et le déconfinement donne envie de sortir de chez soi, après plusieurs semaines de privation. La plateforme reste néanmoins fidèle à ses habitudes, avec des contenus inédits qui seront proposés aux abonnés dans les semaines à venir.

En juillet 2020, les fans de la série Umbrella Academy pourront se jeter sur la saison 2. Mais c’est surtout la sélection de films qui donne envie : Dunkerque, Passengers, Baby Driver ou encore Gran Torino.

Chaque mois, nous vous proposons une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de standup

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Si vous ne savez plus où donner de la tête devant ce catalogue qui compte plus de 3 000 titres, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

LES SÉRIES SUR NETFLIX FRANCE EN JUILLET

H, l’intégrale — 1er juillet

Une série très drôle sur le quotidien de trois internes dans un hôpital. Avec Eric Judor, Ramzy Bedia et Jamel Debbouze.

Les Demoiselles du téléphone — 3 juillet

Des femmes luttent contre le régime franquiste.

Stateless — 8 juillet

Quatre étrangers se retrouvent coincés dans un centre de détention pour immigrés australien, et confrontent leurs points de vue. Gros casting avec Cate Blanchett, Jai Courtney et Dominic West.

The Protector, saison 4 — 9 juillet

Les pieds sur Terre avec Zac Efron — 10 juillet

Zac Efron en mode survie. Parce que Disney c’est fini depuis longtemps.

Cursed : La Rebelle — 17 juillet

Relecture de la légende du Roi Arthur, où la prénommée Nimue cherche Merlin et une épée. Oui, oui, une femme…

Good Girls, saison 3 — 26 juillet

Umbrella Academy, saison 2 — 31 juillet

Les super-héros selon Netflix. C’est moins drôle que The Boys.

LES FILMS SUR NETFLIX FRANCE EN JUIN

Gran Torino — 1er juillet

Un immense Clint Eastwood.

The Old Guard — 10 juillet

Après avoir protégé les hommes pendant des siècles, une petite bande de valeureux mercenaires immortels agissant dans l’ombre est soudain démasquée. Elle doit désormais se battre pour préserver son identité, au moment même où un nouveau combattant vient grossir ses rangs. Heureusement qu’il y a Charlize Theron.

Passengers — 10 juillet

Deux passagers d’un vaisseau spécial se réveillent beaucoup trop tôt et découvrent que le reste de l’équipage court un grave danger. Un huis clos efficace.

Cube — 13 juillet

Un groupe d’individus se retrouve enfermé dans un labyrinthe cubique truffé de pièges mortels. Le but ? S’échapper en collaborant.

Dunkerque — 19 juillet

Christopher Nolan s’intéresse à l’évacuation des troupes allées de Dunkerque en mai 1940 à travers différents points de vue. Un vrai choc visuel et sonore.

Animal Crackers — 24 juillet

Baby Driver — 29 juillet

Un jeune pilote hyper talentueux impliqué dans des activités criminelles décident de tout arrêter le jour où il rencontre l’amour. Un film d’action pop très rafraîchissant.

LES DOCUMENTAIRES SUR NETFLIX FRANCE EN JUIN

Les enquêtes extraordinaires — 1er juillet

Plein de mystères mystérieux.

On est ensemble — 14 juillet

Ce documentaire s’intéresse aux militants du monde entier qui luttent contre l’injustice et prônent le changement en participant notamment au clip musical « Solidarité ». Plus que jamais d’actualité.

Street Food : Amérique latine — 22 juillet

De quoi s’éveiller les papilles avec des spécialités culinaires en provenance du Mexique ou encore de l’Argentine.

Last Chance U : Laney — 28 juillet

Un docu-série centré sur les Eagles de l’université Laney College d’Oakland.

Crédit photo de la une : Netflix