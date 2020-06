Electronic Arts a partagé de plus amples détails sur Star Wars: Squadrons, jeu de tir avec des vaisseaux qui sera disponible au mois d'octobre sur PS4, Xbox et PC.

Parce qu’il n’y aura pas de Star Wars Battlefront 3 ou de Star Wars Jedi : Fallen Order 2 en 2020, Electronic Arts lancera Star Wars : Squadrons le 2 octobre prochain — sur PS4, Xbox One et PC. Annoncé en début de semaine, il prend la forme d’un jeu de combats spatiaux misant sur l’expérience en ligne. Lors de la conférence EA Play 2020, une longue bande-annonce de gameplay a été dévoilée, l’occasion d’en découvrir plus sur les modes, les vaisseaux et les ambitions.

S’il est vendu sous la barre des 40 euros, Star Wars : Squadrons se présente comme « l’expérience de pilote Star Wars ultime ». L’idée est de renouer avec certaines sensations d’antan et de rendre hommage aux joutes galactiques très appréciées dans les films.

Pensé pour la réalité virtuelle

Sur PlayStation 4 et PC, Star Wars : Squadrons sera intégralement jouable en réalité virtuelle (pour les personnes équipées). Voilà pourquoi le studio EA Motive a opté pour une vue à la première personne, avec un cockpit reproduit avec fidélité afin de donner des informations essentielles aux joueurs (vitesse, puissance, radar, état, écran de combat…). Il y a donc un petit côté simulation susceptible de plaire aux puristes.

Les fans auront par ailleurs tout le loisir de personnaliser les vaisseaux, que ce soit avec des objets cosmétiques ou des améliorations qui influenceront le pilotage ou encore la puissance de feu. Néanmoins, il ne faudra pas craindre le syndrome Star Wars Battlefront II : les pièces ayant un impact sur le gameplay seront débloquées simplement en jouant. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de DLC.

Du solo et surtout du multi

Campagne solo

EA Motive a pensé à intégrer une campagne solo dans Star Wars : Squadrons. Elle servira certainement d’apéritif avant de se lancer dans des batailles à plusieurs. L’histoire prendra place après la destruction de la deuxième Étoile de la Mort (à la fin de l’épisode 6). On aura l’opportunité d’incarner deux pilotes : Case Kassandora de l’Empire et Rao Highmoon de la Nouvelle République. Ils mèneront un escadron de cinq pilotes dans des missions toujours plus difficiles, promet Electronic Arts.

Combat aérien

En multijoueur, le mode standard se nomme Combat aérien. L’objectif est simple : deux équipes de cinq joueurs s’affrontent. La clef de la victoire se trouve dans le réglage de l’équipement et le travail en équipe, sachant que l’on pourra utiliser des composants extérieurs (rayons tracteurs, tourelles…).

Bataille de flotte

Là encore, on parle d’un mode à cinq contre cinq mais articulé autour d’une grande bataille qui se déroule par étapes. La mission est de détruire le vaisseau amiral adverse. On pourra y affronter d’autres joueurs ou l’intelligence artificielle.

Quatre classes de vaisseaux

Les vaisseaux

Star Wars : Squadrons permettra de voler dans huit vaisseaux différents, quatre pour chacun des camps. Ils ont leurs forces et leurs faiblesses, et ne disposent pas de la même visibilité à bord.

Côté Alliance :

X-Wing T-65 Y-Wing BTL A-Wing RZ-1 U-Wing UT-60D Classe Chasseur Bombardier Intercepteur Soutien Maniabilité Moyenne Faible Élevée Moyenne Puissance de feu Moyenne Élevée Élevée (contre les chasseurs) Faible Blindage Moyen Élevé Faible Élevé Boucliers Moyens Élevés Faibles Élevés

Coté Empire :

Tie/LN Tie/SA Tie/IN Tie/RP Classe Chasseur Bombardier Intercepteur Soutien Maniabilité Moyenne Faible Élevée Moyenne Puissance de feu Moyenne Élevée Élevée (contre les chasseurs) Faible Blindage Moyen Élevé Faible Élevé Boucliers Aucun Aucun Aucun Aucun

Les lieux

Star Wars : Squadrons fera voyager les aficionados sur six lieux : Yavin Prime, Esseles, les chantiers navals de Nadiri, Sissubo, Galitan et l’Abysse de Zavian. Certains sont inédits.

Crédit photo de la une : Electronic Arts