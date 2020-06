Maxime Claudel - il y a 5 minutes Pop culture

Electronic Arts a levé le voile sur Star Wars: Squadrons, prochaine adaptation en jeu vidéo de la célèbre saga. Il s'agira d'une expérience centrée sur des combats de vaisseaux.

Cette année, il n’y aura aucun nouveau film Star Wars à découvrir, pas même un spin-off exclusif à Disney+. En revanche, les fans pourront compter sur Electronic Arts, qui a officialisé le jeu vidéo Star Wars : Squadrons dans une bande-annonce diffusée ce lundi 15 juin. Le titre avait fait l’objet d’une fuite sous le nom de code Project Maverick, avant d’apparaître avant l’heure sur une page Xbox. Il sera disponible le 2 octobre sur PS4, Xbox One et PC (Origin, Epic Games Store et Steam), pour moins de 40 euros.

Comme le laisse suggérer l’image officielle principale, Star Wars : Squadrons prend la forme d’un jeu de combat stratégique à la première personne mettant en scène les iconiques vaisseaux tirés des flottes de la Nouvelle République et de l’Empire. Il dispose d’une campagne solo (qui se déroule peu après les événements de Star Wars : Le retour du Jedi) mais l’accent est mis sur les joutes en ligne, à la manière de Star Wars Battlefront II. Aux commandes, on retrouve le studio EA Motive.

Des combats de vaisseaux dans le prochain jeu vidéo Star Wars

A priori, les ambitions derrière Star Wars : Squadrons sont moindres face à celles qui se cachaient derrière Star Wars Jedi : Fallen Order. En fin d’année dernière, le jeu d’action/aventure développé par Respawn Entertainment avait fait forte impression. En ce qui concerne Star Wars : Squadrons, l’idée est d’abord d’alimenter le catalogue d’Electronic Arts — qui détient les droits d’adaptation de Star Wars et entend les rentabiliser le plus possible.

Les férus de la saga devraient quand même trouver leur bonheur, ne serait-ce qu’en faisant marcher la machine à nostalgie, puisque Star Wars : Squadrons n’est pas le premier jeu du genre. Par le passé, le monde du jeu vidéo a eu droit à des expériences similaires de qualité. On se souvient encore des jeux X-Wing ou, plus récemment, de Rogue Squadron (l’excellent Rogue Leader sur GameCube s’il ne fallait citer que lui). On peut d’ores et déjà promettre à Star Wars : Squadrons un certain potentiel en matière de joutes en ligne à cinq contre cinq, avec personnalisation des vaisseaux en prime. On pourrait même imaginer un mode Battle Royale, qui rappellerait les scènes les plus grandioses des films.

À noter que Star Wars : Squadrons sera jouable en réalité virtuelle sur PC et PlayStation 4. La fonctionnalité cross-play, qui permet de réunir tous les joueurs, est également promise.

Crédit photo de la une : Electronic Arts