Riot Games a annoncé la date de sortie de Valorant. Le jeu de tir compétitif, accessible en free-to-play, sera disponible le 2 juin sur PC.

Après 10 ans de League of Legends, Riot Games est prêt à passer à la vitesse supérieure. En mars dernier, le studio levait le voile sur Valorant, un jeu de tir compétitif à 5 contre 5 inspiré d’Overwatch et de Counter-Strike. Dans un communiqué publié le 21 mai, la date de sortie a été officialisée : le phénomène du moment sera disponible le 2 juin, en exclusivité sur PC.

Depuis le lancement de la bêta fermée, qui prendra fin le 28 mai, le succès est immense et les gens se bousculent sur Twitch pour regarder des parties (plus de 100 000 personnes à l’heure où nous écrivons ces lignes). Dans un communiqué publié le 8 avril, au lendemain de l’ouverture, un premier record avait été annoncé : en quelques heures, 34 millions d’heures de gameplay ont été visionnées, avec un pic de 1,7 million de spectateurs simultanés. Le succès sur Twitch est logique : pour participer à la bêta, il faut regarder des streams.

Valorant va occuper du monde cet été

Compte tenu de l’engouement dont bénéficie déjà Valorant, on peut s’attendre à ce qu’il y ait du monde sur les serveurs le jour où il sera accessible à tout le monde (s’ils plantent, on saura pourquoi). Le trafic sera d’autant plus important que le FPS est gratuit. Il rapportera de l’argent à Riot Games avec des objets cosmétiques n’ayant aucun impact sur le gameplay. Ce business model a déjà porté ses fruits avec League of Legends.

Acteur majeur de l’eSport avec son MOBA, Riot Games a déjà dévoilé ses plans concernant Valorant (aucune ligue professionnelle, dans un premier temps) — qui attire les grandes stars d’Overwatch. La fuite des talents pourrait se poursuivre si les promesses entrevues pendant la bêta continuent de se matérialiser dans les mois qui suivront le lancement.

Sauf cataclysme, Valorant est donc bien parti pour devenir l’un des jeux les plus importants de l’année 2020. Surtout que Riot Games travaille pour proposer un environnement sain, en luttant contre la triche et les comportements douteux. Au lancement, tous les classements seront remis à zéro et tous les comptes seront réinitialisés pour mettre les joueurs sur un même pied d’égalité.

Nous allons désormais appliquer des pénalités plus importantes aux joueurs afk, incluant notamment un délai plus long avant de pouvoir relancer une partie pour les joueurs ayant été absents pendant plusieurs rounds. 1/2 — VALORANT France (@VALORANTfr) May 14, 2020

Votre PC fera-t-il tourner Valorant ?

Riot Games mise sur la solidité technique de Valorant pour plaire à un maximum de monde. En résulte un jeu qui tournera sur un maximum de PC (même vieux de dix ans), avec des ambitions à la hauteur du gameplay exigeant (framerate à 30 fps minimum, latence inférieure à 35 ms).

Voici les configurations recommandées par Riot Games :

30 fps 60 fps 144 fps Système d’exploitation Windows 7/8/10 64 bits Processeur Intel Core 2 Duo Intel Core i3 Intel Core i5 Carte graphique Intel HD 4000 GeForce GT 730 GeForce GTX 1050 Ti Mémoire vive 4 Go Mémoire vidéo 1 Go

