Pour célébrer ses vingt ans, Gameloft propose de découvrir ou de découvrir 30 jeux issus de son catalogue.

C’était il y a un peu plus de vingt ans. Le 14 décembre 1999, Ubisoft fondait Gameloft avec la ferme intention d’en faire une « plateforme mondiale de divertissement en ligne ». Et puis les smartphones sont passés par là. L’entreprise a donc pivoté sur le mobile pour devenir l’un des studios clés du secteur, grâce à son catalogue de jeux vidéo ainsi qu’aux titres qu’il éditait sous licence.

Ces vingt ans d’activité méritaient d’être célébrés et c’est justement ce que Gameloft propose avec Gameloft Classics : 20 ans, une application pour Android qui célèbre ces deux dernières décennies avec une sélection de trente titres gratuits qui ont marqué l’histoire de l’entreprise française. De quoi ravir les nostalgiques et les passionnés de rétrogaming, car la sélection n’est pas toute jeune.

La liste des jeux vidéo offerts par Gameloft

Les jeux sont les suivants :

Bubble Bash 2

Cérébral Challenge 3 : Secouez vos neurones !

Diamond Rush

Détective Ridley et la mystérieuse énigme

Abracadaball

Gangstar 2 : Kings of L.A.

Zombie Infection

Modern Combat 2 : Black Pegasus

N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance

Wild West Guns

Zombiewood

Alien Quarantine

My Life in New York

Vampire Romance

Miami Nights 2 : The city is yours !

Fashion Icon

Lover ou Loser 2

High School Connexion

Soul of Darkness

Hero of Sparta

Cannon Rats

Block Breaker Deluxe 2

Block Breaker 3 Unlimited

Motocross : Trial Extreme

Platinum Solitaire 3

Texas Hold’em Poker

Midnight Bowling 3

Midnight Pool

Avalanche Snowboarding

KO Fighters

Du fait de l’ancienneté de certains titres, Gameloft a dû apporter quelques ajustements pour les adapter à l’ère du tout-tactile. Ainsi, les commandes classiques apparaissent à l’écran lorsque cela s’avère nécessaire. Vous pourrez donc avoir une croix directionnelle, les boutons A, B, X et Y, les boutons latéraux L et R, et ainsi de suite. En somme, les mêmes contrôles que ceux d’une manette des années 90, ou presque.

Si les jeux de Gameloft n’ont pas connu un succès équivalent à des titres comme Angry Birds, Candy Crush Saga, Pokémon Go, Crossy Roads ou Fruit Ninja, qui ont été de véritables phénomènes (parfois bien éphémères), ces titres demeurent recherchés. En 2018, Gameloft revendiquait 2,8 millions de téléchargements quotidiens en cumulé, grâce ces dizaines de titres qui peuplent les plateformes.

Crédit photo de la une : Gameloft