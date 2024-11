Lecture Zen Résumer l'article

Alors qu’Half-Life 2 fête ses 20 ans, un groupe de fans appuyés par Nvidia travaille sur une version remasterisée du FPS culte. La bande-annonce donne vraiment envie.

Half-Life 2 célèbrera ses 20 ans d’existence le 16 novembre 2024. Pour beaucoup de joueuses et de joueurs, c’est un vrai monument du jeu vidéo, plus spécifiquement au sein du genre FPS (jeu de tir à la première personne). Certains fans vouent encore un culte immense à ce titre conçu par Valve, en témoigne ce projet porté par des modders et des artistes soutenus par Nvidia. Leur objectif ? Remasteriser Half-Life 2 pour qu’il soit plus beau que jamais.

Le 14 novembre, afin de prendre un peu d’avance sur l’anniversaire, Nvidia a publié une vidéo hommage qui permet aussi de faire un point sur ce projet officialisé en 2023. On y voit des membres d’Orbifold Studios partager leur passion pour Half-Life 2 et raconter comment il essaie de faire une version RTX du jeu, c’est-à-dire avec du ray tracing et l’introduction de la technologie DLSS 3.5 pour la reconstitution de l’image dans une meilleure définition. Le résultat est assez bluffant.

Half-Life 2 est méconnaissable avec des technologies d’aujourd’hui

Nul besoin de préciser que la version RTX de Half-Life 2, boostée par les avancées de Nvidia et choyée par les travaux de passionnés, est méconnaissable. Le ray tracing, qui permet de simuler le comportement de la lumière de manière plus réaliste, est capable de modifier totalement l’ambiance d’une scène. Orbifold Studios s’applique aussi à améliorer les textures ou encore à reproduire certains modèles 3D avec un rendu plus actuel. On parle donc bien d’une vraie remasterisation, et pas simplement d’un filtre pour faire joli. Les images parlent de toute façon d’elles-mêmes.

Half-Life 2 Half-Life 2 RTX

À noter que les personnes qui travaillent sur ce Half-Life 2 RTX n’en sont pas à leur premier projet lié au FPS de Valve. Certains ont par exemple participé à la création d’autre mods, comme Half-Life 2 VR par exemple. Ils sont appuyés ici par Nvidia, qui fournit un outil de modding permettant d’ajouter facilement et rapidement du ray tracing à des vieux jeux. Ce n’est pas la première fois qu’une illustre production en profite, dans le sillage de Quake 2. En revanche, Orbifold Studios ne compte pas modifier le gameplay original, seul la forme est concernée.

Half-Life 2 RTX dispose aujourd’hui d’une page Steam, une preuve que Valve adoube son existence (sans participer à sa production) et n’empêchera pas son lancement. Il est même considéré comme un « DLC gratuit » pour Half-Life 2, sachant qu’une date de sortie n’a pas été communiquée pour le moment. Pour aller plus vite, Orbifold Studios n’est pas contre l’arrivée de renfort et les artistes intéressés peuvent soumettre leur candidature à cette adresse.

