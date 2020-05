La NASA a annoncé qu'elle travaillait avec Tom Cruise sur un long métrage qui sera tourné à bord de l'ISS, dans l'espace donc.

Tom Cruise est un homme de défis, et son prochain pourrait bien faire date dans l’histoire du Septième Art. Dans un court tweet publié le 5 mai, Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, a annoncé que l’agence en charge du programme spatial américain travaillait avec l’acteur sur un film qui sera tourné… dans l’espace.

Visiblement, la Station spatiale internationale (ISS) servira de décor pour le long métrage, dont on ignore encore beaucoup de choses. « Nous avons besoin de médias populaires pour inspirer une nouvelle génération d’ingénieurs et de scientifiques afin de transformer les ambitions de la NASA en réalité », indique Jim Bridenstine sur le but qui se cache derrière le projet.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station ! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

Tom Cruise et la NASA veulent tourner dans l’espace

Selon les informations de Deadline publiées le 4 mai, SpaceX participerait également à cette aventure qui constituerait une grande première. On ne sait pas dans quelle mesure l’entreprise d’Elon Musk peut aider, mais il n’est pas impossible de penser qu’elle fournirait une capsule pour emmener Tom Cruise dans l’espace. Il s’agirait visiblement d’un film d’action — déconnecté de la saga Mission : Impossible.

Pour Tom Cruise, 57 ans, le challenge est de taille. Tout au long de sa carrière, il n’a cessé de prouver qu’il n’avait pas peur de tout donner dans des cascades qu’il préfère réaliser lui-même. Pour les Mission : Impossible, il n’a pas hésité à escalader la tour la plus haute du monde (Burj Khalifa, située à Dubai), à grimper sur un avion en plein décollage ou à réaliser des acrobaties éprouvantes à bord d’un hélicoptère. Et pour le prochain Top Gun, il est vraiment monté dans un avion de chasse afin de rendre les scènes dans le cockpit plus crédibles (dans une courte vidéo making-of, on le voit au bord de la nausée). S’il veut aller dans l’espace, il devra subir un entraînement qui le poussera un peu plus dans ses derniers retranchements. Après cette prouesse, il pourra difficilement faire mieux.

Il reste néanmoins à définir le budget d’un tel film, dont les contraintes techniques seront immenses. La Station spatiale internationale n’est pas un plateau de tournage conventionnel et la production ne pourra pas emmener beaucoup de personnes en raison du coût d’un voyage spatial dont la destination est l’ISS. Axiom Space vend des tickets à 55 millions de dollars, en partenariat avec SpaceX. En somme, le budget du long métrage ambitieux pourrait être pharamineux.

Crédit photo de la une : Paramount