De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : Netflix continue de mettre à jour son catalogue pour nous occuper pendant le confinement. Voici le programme pour le mois de mai 2020, avec de grosses nouveautés.

Il paraît qu’en mai, on peut faire ce qu’il nous plaît… sauf peut-être en période de confinement. Après avoir annoncé des chiffres de nouveaux abonnés records, puisque les gens ont du temps pour profiter de ses contenus, Netflix continue de mettre à jour son catalogue.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) diffuse des nouveaux contenus, qu’ils soient originaux ou non. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité. En mai, nos regards seront notamment tournés vers The Eddy, une série proposée par Damien Chazelle (réalisateur de La La Land). Côté films, on vous conseillera volontiers Mission : Impossible – Protocole fantôme et Get Out.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici. Si vous souhaitez connaître les contenus arrivés au mois d’avril, c’est ici qu’il faut cliquer.

Séries

Hollywood — 1er mai

Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, American Horror Story) nous propose de suivre un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe du Hollywood de l’après-Seconde Guerre mondiale. Vive le cinéma.

The Eddy — 8 mai

Comme c’est une production signée Damien Chazelle, réalisateur de Whiplash, La La Land et First Man, ce sera forcément bien. Enfin, on l’espère. Et puis ça se passe à Paris.

Valeria — 8 mai

Gotham, saison 5 — 12 mai

Une série centrée sur Jim Gordon, avant que Bruce Wayne n’enfile le costume de Batman. Mais il y a quand même déjà plein de méchants.

Blacklist, saison 6 — 14 mai

Alors comme ça on est un imposteur, Red ?

White Lines — 15 mai

C’est la nouvelle série du créateur de La Casa De Papel. Nouveau phénomène en devenir ? Spoiler : il n’y a pas Berlin.

Dynastie, saison 3 — 23 mai

Space Force — 25 mai

Steve Carell sera forcément très drôle dans cette série humoristique. D’autant qu’il y a le créateur de The Office US aux manettes.

Snowpiercer — date inconnue

Nouvelle adaptation de la célèbre bande-dessinée française, comme le film éponyme sorti en 2013 et réalisé par Bong Joon-Ho. Pendant une ère glaciale qui suit une catastrophe climatique, les rares survivants vivent dans un train géant.

Films

All Day and a Night — 1er mai

Condamné à perpétuité, un jeune homme se penche sur les personnes, les circonstances et le système qui l’ont mis sur la voie du crime. T’as changé Bernard.

Mrs Serial Killer — 1er mai

Comment prouver l’innocence de votre mari emprisonné pour des crimes odieux qu’il n’a pas commis ? En reproduisant les crimes pardi !

Get Out — 5 mai

Réalisé par Jordan Peele, Get Out est l’un des films les plus surprenants de ces dernières années. On ne vous dira rien pour ne pas vous gâcher la surprise.

Mission : Impossible – Protocole fantômes — 14 mai

Dans ce Mission : Impossible, Tom Cruise escalade la tour la plus haute du monde. Eh oui.

The Lovebirds — 22 mai

Documentaires

Have a Good Trip : Un voyage psychédélique — 11 mai

Des célébrités racontent leurs trips les plus mémorables dans ce documentaire ludo-éducatif sur les produits psychédéliques.

Procès médiatiques — 11 mai

Parce qu’on adore les procès.

Pour enfants

Les têtes vides, saison 2 — 8 mai

Chico Bon Bon : Le petit singe bricoleur — 8 mai

She-Réa et les Princesses au pouvoir, saison 5 — 15 mai

Crédit photo de la une : Netflix