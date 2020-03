Un joueur chinois a créé une boutique virtuelle dans Animal Crossing: New Horizons. Avec des objets payables en vrai argent. C'est très malin de sa part.

Animal Crossing : New Horizons est le nouveau phénomène vidéoludique du moment, promis à un beau succès sur la Nintendo Switch (c’est ce que semblent indiquer les premiers chiffres de ventes). Au point que certains comptent surfer sur la popularité du titre pour se faire un peu d’argent. Dans un tweet publié le 29 mars, l’analyste Daniel Ahmad nous présente par exemple l’idée insolite d’un joueur chinois : créer une boutique virtuelle dans le jeu.

A priori, l’intéressé, très malin, propose des objets créés par ses soins à la communauté, objets qu’il fait payer avec de l’argent réel. Ses clients peuvent régler avec deux moyens de paiement : WeChat Pay ou AliPay QR. Il suffit de scanner l’un des deux QR codes pour l’enrichir (on peut créer des motifs point par point dans Animal Crossing : New Horizons, d’où la présence des QR codes), le temps sans doute que Nintendo se penche sur la question…

A Chinese Animal Crossing player has set up a store on their Island where other players can buy custom designed in game items from them.

They added their WeChat Pay and AliPay QR codes as a custom design in the game so people can send them real world money for the items. lol pic.twitter.com/eCeRDZ1O9v

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 29, 2020