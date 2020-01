Stars de l'E3 2019 du côté de Square Enix, Final Fantasy VII Remake et Marvel's Avengers ont été décalés de quelques semaines.

Pour Square Enix, l’année commence par deux mauvaises nouvelles. L’éditeur japonais a décidé de repousser les sorties de Final Fantasy VII Remake et Marvel’s Avengers, ses deux stars lors de l’E3 2019.

Le RPG sera disponible le 10 avril (au lieu du 3 mars), apprend-ton sur le compte twitter du jeu dans un message publié le 14 janvier, en japonais. Pour l’adaptation mettant en scène les super-héros, c’est pire : il faudra patienter jusqu’au 4 septembre (au lieu du 15 mai), a annoncé le studio Crystal Dynamics dans un communiqué partagé sur son site.

Quelques semaine d’attente en plus pour Final Fantasy VII Remake

Les fans de Final Fantasy VII Remake — dévoilé à l’E3 2015 ( !) — ne sont plus à quelques jours près. Ce petit retard permettra même à Square Enix de l’intégrer à sa future année fiscale (qui commencera le 1er avril 2020). Étant donné qu’on promet un gros succès à ce jeu particulièrement attendu, c’est plutôt très habile de la part de l’éditeur. Il prend quand même la peine de s’excuser pour ce délai supplémentaire. Une démo jouable pourra aider à faire avaler la pilule…

Concernant Marvel’s Avengers, la donne paraît bien différente et les déclarations de Crystal Dynamics laissent peu de place aux doutes : les développeurs ont besoin de plus de temps pour donner naissance à une expérience digne de ce nom — en adéquation avec les ambitions élevées. On sait déjà que le design des personnages, montré en juin dernier, est loin d’avoir fait l’unanimité. Néanmoins, nos premières impressions, manette en mains, ont rassuré sur le potentiel du blockbuster qui mélangera du solo et de la coopération dans un monde au contenu évolutif.

À lire : Nos impressions sur Marvel's Avengers

« Nous allons prendre ce temps supplémentaire de développement pour nous focaliser sur les derniers détails et pour hisser le jeu aux standards que les fans espèrent et méritent », explique Crystal Dynamics. Avec un lancement désormais prévu pour la rentrée, on imagine qu’il devrait y avoir des portages sur PlayStation 5 et Xbox Series X en plus des plateformes déjà prévues (PS4, Xbox One, PC et Stadia).

Crédit photo de la une : Square Enix