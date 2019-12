Il convient de prendre avec de nombreuses pincettes le classement des séries et films les plus regardés en 2019 sur Netflix France, car aucune donnée chiffrée n'a été communiquée par la plateforme de vidéo à la demande par abonnement.

Netflix a décidé de communiquer officiellement, pour la première fois, sur les « contenus les plus populaires » en France en 2019, a-t-on appris dans un communiqué du 30 décembre. Il s’agit d’une opération de communication au niveau global : ces « tops » ont été réalisés et partagés dans plusieurs autres pays, comme l’Inde, le Japon, les Pays-Bas, la Belgique ou encore l’Espagne. Ils concernent les 10 séries, les 10 films et les 10 documentaires qui auraient été les plus visionnés sur l’année en fonction des territoires.

Toutefois, les données chiffrées sont totalement absentes des classements qui ont été partagés, ce qui rend impossible toute analyse sur le sujet, et nuance grandement la portée de ces informations.

Que disent ces TOP de Netflix en France ?

Voici ce que l’on sait.

Les données partagées par Netflix officiellement concernent uniquement les contenus lancés en 2019 « les plus populaires en France ». Cela signifie que sur l’année, d’autres séries et films (la série culte Friends, par exemple) ont peut-être été plus visionnés, mais ils ne figureront pas dans ce classement.

« les plus populaires en France ». Cela signifie que sur l’année, d’autres séries et films (la série culte Friends, par exemple) ont peut-être été plus visionnés, mais ils ne figureront pas dans ce classement. Les données des séries et films lancés en décembre (The Witcher et You, notamment) sont basées sur des « projections » et non sur les données exactes à l’heure actuelle.

» et non sur les données exactes à l’heure actuelle. Les films et séries agrégés concernent tous les contenus lancés en 2019, qu’ils soient vraiment « originaux Netflix » (que la plateforme a commandés et produits) ou sous licence (comme des séries comme The Good Place ou Riverdale par exemple)

Aucun chiffre n’a été divulgué. Cela veut dire qu’on ne connaît pas le nombre de spectateurs par série ou film, et surtout que l’on ne connaît pas l’écart entre deux contenus. La casa de papel est ainsi peut-être très loin devant Sex Education, ou peut-être ne sont-elles séparées que par quelques dizaines de spectateurs. Impossible de le savoir.

Classement au 30 décembre Séries Films Total 1 La casa de papel (P3) 6 Underground La casa de papel (P3) 2 The Witcher (S1) Triple frontière The Witcher (S1) 3 Sex Education (S1) Banlieusards 6 Underground 4 The Umbrella Academy (S1) The Irishman Sex Education (S2) 5 Stranger Things (S4) Klaus The Umbrella Academy (S1) 6 You (S2) The Perfect Date Stranger Things (S4) 7 Élite (S2) Isn’t It Romantic You (S2) 8 Family Business (S1) Tall Girl Triple Frontière 9 Raising Dion (S1) Murder Mystery Élite (S2) 10 13 Reasons Why (S3) Falling Inn Love Family Business (S1)

Rappelons aussi que Netflix considère que la saison entière d’une série a été visionnée, si vous avez regardé seulement 70 % du premier épisode. En somme, si vous avez regardé 42 minutes du premier épisode de The Witcher (qui dure 1h), vous serez comptabilisé dans spectateur ou spectatrice de toute la saison.

Pour finir, il convient de souligner que décembre est un mois crucial pour la plateforme de SVOD : les abonnés profitent des fêtes de fin d’année pour rattraper de nombreux programmes, et Netflix sort souvent des séries et films importants sur cette période. Le classement qui a été partagé au 30 décembre 2019 est donc probablement très différent de celui qui aurait pu être partagé au 30 novembre, ou à une autre date. C’est d’autant plus le cas que l’on sait que les abonnés Netflix ont tendance à consommer les séries originales de la plateforme en « bloc », en regardant toute la saison rapidement au moment de sa sortie, et beaucoup moins sur le long terme — contrairement à des séries culte comme Friends ou The Office (disponible sur Netflix aux USA et Amazon Prime en France actuellement), qui sont regardées plus linéairement toute l’année.

Que peut-on vraiment tirer de ce classement ?

Lorsque l’on additionne toutes les nuances à prendre en compte à la lecture de ces classements, le constat s’impose de lui-même : il est vraiment très difficile de tirer quelque chose de probant de ces maigres informations.

Quelques évidences, toutefois, sont notables. The Witcher (saison 1), qui a débuté le 20 décembre à peine, se classerait deuxième en France parmi tous les contenus visionnés sur l’année 2019 — même s’il s’agit de projections chiffrées, la performance reste impressionnante, et elle semble partagée à travers de nombreux pays d’Europe.

La casa de papel (partie 3), sortie le 19 juillet 2019, est numéro 1 des contenus visionnés sur Netflix France en 2019, « loin » devant Stranger Things (saison 3), sortie quasiment à la même période. Ce constat est d’ailleurs le même pour tous les pays dont Netflix a sorti des classements similaires, comme l’Espagne ou la Belgique.

Ces classements montrent aussi la force des films et séries 100 % originales pour Netflix. Les contenus licencés (que Netflix diffuse mais ne produit pas) sont quasiment absents des Top 10 qui commencent à circuler, que ce soit en France ou ailleurs. Il s’agit notamment d’une conséquence de la force de la page d’accueil de la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), où Netflix peut pousser ses contenus originaux en les mettant à la Une — il sera rare que la plateforme vous propose des séries dont elle a seulement les droits de diffusion, comme Friends.

Pour finir, il convient de noter que le film français Banlieusards (sorti le 12 octobre 2019) s’est hissé très haut dans le classement des films et séries les plus regardées sur Netflix France cette année, dépassant même The Irishman de Martin Scorsese (sorti le 27 novembre 2019). Ce succès est cohérent avec la communication de Netflix France au moment de sa sortie : le compte officiel de l’entreprise avait partagé des données chiffrées précises, ce qui est très rare, sur la réussite du long-métrage. Au bout d’une semaine, 2,6 millions de foyers-membres avaient regardé le film à travers le monde.

On est fiers : 2 634 101 foyers ont regardé Banlieusards à travers le monde, en 7 jours. Ça donne de la force à @KeryJames, Leïla Sy, Jammeh Diangana, Bakary Diombera et à tous ceux qui ont travaillé sur ce film. — Netflix France (@NetflixFR) October 24, 2019

Pour l’instant, Netflix n’a pas communiqué de chiffres d’audience sur The Irishman — mais la plateforme le fera probablement dans ses prochains résultats trimestriels, comme elle le fait depuis quelques mois, concernant quelques gros contenus.

