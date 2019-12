Cats (2019) a tellement de problèmes d'effets spéciaux que le réalisateur a envoyé une nouvelle version aux salles de cinéma pour tenter d'améliorer rapidement les choses.

C’était censé être le film marquant de Noël outre Atlantique ; il est en train de devenir l’incarnation d’un fiasco dans l’histoire du cinéma. Cats, adapté de la célèbre comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber, est devenu le premier long-métrage dont les effets spéciaux ont été retravaillés alors qu’il était déjà sorti en salles, selon les informations du Hollywood Reporter publiées le 21 décembre 2019.

La bande-annonce avait déjà soulevé beaucoup d’interrogations, lorsqu’elle est sortie six mois plus tôt, dévoilant une esthétique surchargée et des personnages poilus, mi-hommes, mi-chats, dont il était difficile de déterminer où l’acteur s’arrête et où l’image de synthèse (gênante) commence.

Puis le film est sorti, récoltant des critiques assassines de la presse anglophone (il a actuellement une note de 18 % sur Rotten Tomatoes), notamment pour ses effets spéciaux dérangeants : « Les chats de Cats sont vraiment très gênants à regarder, du début à la fin », a ainsi asséné The Independent. D’autres spectateurs ont noté qu’il y avait même de grossières imperfections dans les finitions des images de synthèse : à plusieurs endroits, des mains humaines n’ont, par exemple, pas été « gommées » du rendu final.

For even more proof, this is a screenshot from the official trailer on Facebook. Note Rebel Wilson’s real hand in a sleeve. pic.twitter.com/RPv2oGlNWm

