Microsoft pourrait bel et bien lancer deux consoles en fin d'année prochaine. Une ultra puissante et une autre plus abordable.

Microsoft a officialisé sa prochaine console de salon durant l’E3 2019, nom de code Xbox Scarlett et, bien évidemment, elle sera ultra puissante. Mais pendant que Sony se montre plutôt bavard sur sa PlayStation 5, la firme de Redmond reste silencieuse. On peut heureusement compter sur les rumeurs pour en découvrir davantage sur les plans de la multinationale. Dans un article publié le 4 décembre, Jason Schreier, journaliste très bien renseigné de Kotaku, a déterré une vieille indiscrétion : il n’y aura pas une mais deux Xbox Scarlett.

L’intéressé s’appuie sur quatre sources proches du dossier pour reparler de Lockhart, pseudo donné à une console moins puissante et dépourvue d’un lecteur de disque. En ce sens, elle reprendrait la philosophie de la Xbox One S All-Digital Edition, qui sert de Cheval de Troie pour l’abonnement Xbox Game Pass.

Deux Xbox Scarlett au lieu d’une seule ?

L’un des développeurs évoque une puissance graphique brute proche de la PlayStation 4 Pro. Il note toutefois quelques différences : la présence d’un SSD pour améliorer les temps de chargement (comme la Scarlett et la PS5) et un CPU plus véloce pour un framerate plus élevé. Ainsi, Microsoft viserait une résolution intermédiaire 1440p et un framerate à 60 fps avec cette machine qui ne serait finalement que légèrement plus puissante face aux consoles d’aujourd’hui. Avec la Scarlett, on grimperait idéalement à la 4K native.

Les deux consoles sortiront-elles en même temps ? Cela semble être l’ambition de Microsoft, selon The Verge. La Lockhart, qui deviendrait le nouveau compagnon idéal du Xbox Game Pass, permettrait à l’entreprise américaine de baisser le prix plancher de la prochaine génération, quand bien même elle n’en aurait pas vraiment la prestance. Microsoft prend néanmoins le risque de tirer la qualité graphique vers le bas puisque les développeurs devraient s’adapter à trois consoles — si on ajoute la PS5 — à la puissance différente. On rappelle quand même la stratégie du constructeur : toucher les 2 milliards de gens qui jouent sur terre.

