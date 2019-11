Les aléas des négociations des droits obligent Amazon à retirer certains titres de sa plateforme vidéo. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être supprimés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus disponibles à partir d'octobre 2019.

Tout comme Netflix, Amazon doit composer avec les aléas des négociations et doit parfois se résoudre à retirer des films et des séries qui appartiennent à d’autres ayants droit. Ainsi, la clientèle de Prime Video peut parfois découvrir que certains programmes ont été retirés de la plateforme, sans savoir s’ils reviendront bientôt ou non.

Voilà la raison pour laquelle, dans son récapitulatif des sorties mensuelles, Amazon précise quels sont les contenus qui vont quitter son catalogue. Sauf mention contraire, ils sont tous retirés le dernier jour du mois. Si vous constatez avec un certain effroi que le film à succès ou la série culte que vous convoitiez part bientôt, cela vous laisse donc encore plusieurs jours pour vous organiser et en profiter.

Chaque mois, nous renseignons également la liste des nouveautés qui arrivent sur Amazon Prime Video.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter en octobre.

SÉRIES

Grey’s Anatomy, saisons 1 à 13

Vous avez pris quelques jours de congés, en décembre ? Vous allez pouvoir les mettre à profit, si jamais vous vouliez enfin voir Grey’s Anatomy. En effet, les treize premières saisons vont mettre les voiles en décembre. Bon courage si vous tentez de « binge watcher » la série avant son départ : il y a 293 épisodes en tout. Cela représente une moyenne de 9 par jour.

Dr House, saisons 1 à 8

Dr House, c’est pas Mickey House . Une autre série TV médicale plie bagage en ce mois de décembre sur Amazon Prime Video. Vous ne verrez plus l’irascible Gregory House, chef du service de diagnostic de la médecine interne, aller en claudiquant d’un cas improbable à un autre cas tout aussi improbable.

FILMS & DOCU

The Ryan Initiative

Vous aimez l’univers de Tom Clancy ? Malheureusement, il va vous falloir faire sans The Ryan Initiative, qui tire sa révérence. Cependant, Amazon Prime Video propose de se rabattre sur sa série dédiée, composée aujourd’hui de deux saisons. Vous pouvez toujours vous rattraper en décembre : le film, tourné par Kenneth Branagh, met en scène Chris Pine, Kevin Costner et Keira Knightley.

