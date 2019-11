Des t-shirts, mugs et autres objets inutiles à l'effigie de « Bébé Yoda » commencent à être mis en vente par Disney, qui cherche à capitaliser sur le nouveau personnage de la série The Mandalorian.

On savait que les produits dérivés allaient arriver, mais on ne savait pas exactement sous quelle forme. Disney a commencé à commercialiser du merch lié au désormais célèbre « Baby Yoda », peut-on lire sur le site StarWars.com le 26 novembre 2019. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la multinationale ne s’est pas vraiment foulée.

« Bébé Yoda » est un personnage (qui n’est pas du tout Yoda) introduit dans la série The Mandalorian de l’univers Star Wars, diffusée de manière hebdomadaire sur Disney+, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) que Disney a lancée dans quelques pays le 12 novembre dernier.

Une seule image et des produits simplistes

Sans divulgâcher la série, il est nécessaire de comprendre que ce Bébé Yoda, appelé officiellement The Child (L’Enfant), est présent dans plusieurs épisodes, et donc apparaît dans des multiples scènes sous des angles différents. Or les produits dérivés mis en ligne par Disney sur son Shop (ainsi que d’autres plateformes comme Amazon) utilisent tous la même image : une mise en scène qui n’est, d’après notre analyse, probablement pas tirée directement de la série, où le petit personnage est assis par terre dans le sol sableux, la tête inclinée vers la droite à 45 degrés, des grands yeux attendrissants et un air naïf.

Au-delà de ce manque de diversité, on ne peut que constater que les objets proposés sont pour l’instant vraiment limités, et franchement pas très beaux. Mug, totebag, gobelet en plastique, coque de smartphone, t-shirt et débardeur… on retrouve les produits les plus classiques et les moins esthétiques, la majorité étant de surcroit floquée d’une image carrée maladroitement, apposée sur un fond blanc. Et le pire, c’est qu’ils sont chers : comptez par exemple 45 dollars pour la coque d’iPhone XS renforcée, et 20 dollars pour un sac en tissu.

Garder le secret sur Bébé Yoda, tu devras

Comment expliquer une telle faible qualité de produits dérivés inspirés de ce petit personnage surprise qui a pourtant marqué ce mois de novembre ? Il se trouve que les showrunners de la série The Mandalorian, Jon Favreau et Dave Filoni, ont réussi à convaincre Disney de ne pas lancer en production de produits Baby Yoda avant que celui-ci n’apparaisse dans le programme, soit pas avant le 12 novembre 2019.

Car qui dit jouet Bébé Yoda, dit probabilité élevée de fuite. Le risque que la présence de The Child soit éventée avant le lancement de Disney+ était donc trop grand. « Souvent, les informations fuitent à cause des jouets et du merch présents dans les catalogues », avait commenté Favreau au micro de E ! Entertainment. « On voulait vraiment que vous puissiez être surpris par les nouveaux twists et les secrets de la série. Mais pour ça, les personnes qui signent les chèques ont dû se réfréner, et attendre avant de préparer le merch. » C’est aussi pour cette raison que les boîtes Lego Star Wars spécial The Mandalorian, qui viennent d’être dévoilés, ne comptent pas The Child parmi leurs personnages.

D’autres produits dérivés Baby Yoda sont bien sûr en cours de préparation, mais en attendant, il faudra se contenter des gobelets en plastique. Ou pas.