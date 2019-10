Niantic a officialisé la Ligue de Combat Go, nouvelle fonctionnalité PvP de Pokémon Go. Lancement attendu pour 2020.

Niantic célèbre actuellement Halloween dans Pokémon Go, mais pense déjà à l’avenir. Dans un billet publié le 20 octobre 2019, le studio a officialisé un nouveau mode multijoueur : la Ligue de Combat Go. Derrière ce nom se cache une évolution des combats PvP (joueurs contre joueurs).

Niantic est donc enfin décidé à améliorer les affrontements entre fans de Pokémon, intégrés depuis décembre 2018 mais impliquant quelques limites fâcheuses (exemple : la nécessité de scanner un QR code pour déclencher un face-à-face). Là, tout se passera en ligne… En tout cas d’après les premiers détails.

Un vrai mode PvP dans Pokémon Go ?

La Ligue de Combat Go a tout du mode PvP qui est fermement attendu par les joueurs. Néanmoins, « comme la plupart des fonctionnalités de Pokémon Go », il faudra sortir de chez soi pour en profiter. Ici, il sera visiblement nécessaire d’obtenir un droit d’accès en… marchant. Avare en détails, Niantic promet en tout cas deux choses : des combats en ligne (il faudra que le matchmaking soit très opérant) et un classement mondial. On peut penser qu’il y aura de grosses récompenses à la clé pour celles et ceux qui lui consacreront beaucoup de temps.

On en saura plus sur la Ligue de Combat Go très prochainement, à la faveur d’une vidéo centrée sur les Coulisses des développeurs. Cette évolution du mode PvP est attendue pour début 2020. Elle s’inscrit dans cette volonté de Niantic d’améliorer les interactions entre les joueurs. Il y a quelques semaines déjà, le gameplay des attaques chargées a été repensé pour devenir un tantinet plus complexe.