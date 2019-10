Google annonce la sortie de Stadia pour le 19 novembre 2019. Il s'agit de son service de jeux vidéo en streaming.

On ne savait pas encore précisément quand Stadia serait officiellement lancé. Après une longue attente, Google a finalement dévoilé la date de sortie de son service de jeu vidéo en streaming. Ce sera le 19 novembre 2019. L’entreprise américaine vient de l’annoncer lors de la conférence Made By Google, qui se déroule ce 15 octobre à New York. Il n’y a donc plus qu’un mois à patienter.

Mais d’abord, un rappel : qu’est-ce qu’est Stadia ? Il s’agit d’un service dont le principe est de donner accès à une sorte de console, mais qui serait hébergée chez Google. L’internaute bénéficierait alors d’une puissance de calcul complète, lui permettant de faire tourner sans aucune difficulté n’importe quel jeu, puisque la partie matérielle serait constamment maintenue à l’état de l’art.

À lire : ce qu’il faut retenir sur le service de jeu vidéo en streaming de Google.

L’offre gratuite en 2020

Vous l’avez sans doute deviné, si la puissance de calcul est gérée par Google, la firme de Mountain View ne peux pas faire grand chose pour soutenir votre connexion à Internet : pour que l’expérience vidéoludique soit satisfaisante, il vous faudra un abonnement en haut débit — voire très haut débit, si vous voulez profiter des graphismes en haute et ultra haute définition.

Il est à noter que ce lancement le 19 novembre concerne plusieurs pays, dont la France. Il sera nécessaire d’acquérir un pack Premiere Edition incluant une manette, un Chromecast Ultra et trois mois d’abonnement à la formule Pro (9,99 euros par mois pour jouer en 4K et recevoir des jeux gratuits). Un second lancement est prévu en 2020, Google proposera alors une option de base, gratuite mais aux performances réduites.