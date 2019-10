Apple a décidé de lancer son propre studio pour développer une série qui fera suite à Band of Brothers et The Pacific.

Il y aura une suite aux séries Band of Brothers (Frères d’armes) et The Pacific (Band of Brothers : L’enfer du Pacifique), et elle sera diffusée sur Apple TV+. Selon les informations publiées le 11 octobre 2019 par Hollywood Reporter, la firme de Cupertino a décidé de monter son propre studio pour produire Masters of the Air, naguère en développement pour HBO. Ce sera le premier contenu qu’elle possèdera, avec neuf épisodes au programme.

Apple retrouvera les producteurs originaux, parmi lesquels le réalisateur Steven Spielberg et l’acteur Tom Hanks. Adaptée du livre Masters of the Air : America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany, la série s’articulera autour de la Huitième Air Force — dont les avions ont eu un rôle déterminant durant la Seconde Guerre mondiale.

Une série sur la guerre diffusée sur Apple TV+

HBO aurait abandonné le projet lancé en 2013 pour des raisons financières, le coût pour produire Masters of Air étant estimé à 250 millions de dollars. Cette somme, très importante, ne doit pas effrayer Apple, dont le leitmotiv sera de privilégier la qualité à la quantité concernant les programmes diffusés sur Apple TV+. Si le budget n’est pas toujours la garantie d’un succès critique, il permet quand même d’affirmer un peu plus les ambitions.

À lire : Apple TV+ arrive le 1er novembre à un prix défiant toute concurrence

D’autant que la multinationale pourra capitaliser sur l’héritage laissé par Band of Brothers et The Pacific. Les deux séries ont respectivement remporté six et huit Emmy Awards — y compris celui de la Meilleure mini-série. Pour le premier contenu de son propre studio, Apple ne fait pas, a priori, un mauvais choix. Ce sera par ailleurs la deuxième collaboration avec Steven Spielberg, qui pilote un reboot de son anthologie Amazing Stories pour Apple TV+.

Crédit photo de la une : HBO Signaler une erreur dans le texte