De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en octobre 2019, et que nous attendons le plus.

Ça y est, l’été est terminé : vous aurez bientôt beaucoup plus d’excuses pour vous rouler sous un plaid en lançant votre plateforme de SVOD préférée. S’il s’agit de Netflix, vous aurez pas mal de contenus à vous mettre sous la dent en octobre.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met en ligne toujours plus de nouveaux contenus sur sa version française. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de standup. Ce mois-ci, la saison 2 de la série française Plan Cœur arrive notamment.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Séries

Peaky Blinders, saison 5 — 4 octobre

L’excellente série britannique n’appartient pas à Netflix, mais la plateforme a les droits de diffusion en France, alors vous pourrez y retrouver la famille Shelby dès le début du mois.

Raising Dion, saison 1 — 4 octobre

Comment élever un super-héros alors qu’il n’a même pas 10 ans ?

Big Mouth, saison 3 — 4 octobre

Plan Cœur, saison 2 — 11 octobre

On avait vraiment eu du mal à apprécier la première saison de Plan Cœur, mais qui sait, peut-être que la seconde nous fera changer d’avis…

Living with yourself, saison 1 — 18 octobre

Paul Rudd, à nouveau dans une série ? On est d’accord. Surtout quand il joue avec Paul Rudd.

Films

Banlieusards — 10 octobre

« À 15 ans, Noumouké hésite entre suivre les pas de son frère Soulaymaan, étudiant en droit, ou ceux de leur aîné, Demba, gangster. »

El Camino (film Breaking Bad) — 11 octobre

Jesse Pinkman est de retour.

The Landromat : l’affaire des Panama Papers — 18 octobre

Les Panama Papers, version comique, avec Meryl Streep ? Pourquoi pas.

Documentaires

Vivre sans papiers — 02 octobre

Un gros plan sur huit familles de personnes sans-papiers

Les fantômes de Sugarland — 16 octobre

Des amis américains d’un Texan parti rejoindre l’Etat islamique donne lieu à un documentaire intéressant sur les questionnements autour de l’extrémisme de cet home.

Dis moi qui je suis — 18 octobre

Un documentaire sur un homme qui cherche à recouvrer la mémoire, sur fond de secret de famille.

Sélection contre-nature — 18 octobre

Un focus sur des « pionniers en manipulation génétique et en intelligence artificielle ».

