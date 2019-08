Ninja, le célèbre joueur de Fortnite, a donné publiquement un numéro de téléphone en demandant à ses fans de lui écrire. Il s'agit d'une stratégie habile pour récupérer les informations sur sa communauté : ce n'est pas illégal, mais ses fans le comprendront-ils ?

« Ne partez pas loin, je vais faire fuiter mon numéro de téléphone ce soir. Ce n’est pas une blague ! » Le 11 août 2019, Tyler Blevins, dit Ninja, a recueilli près de 45 000 réactions sur Twitter après avoir assuré qu’il allait diffuser publiquement son numéro de portable : « J’ai envie d’être plus proche de vous, de pouvoir être connecté à mes fans sur un niveau plus personnel », le voit-on affirmer dans une vidéo mise en scène avec sa femme, qui prétend ne pas être d’accord avec cette décision.

Il ne s’agit pourtant pas, évidemment, du numéro personnel de Blevins, mais d’une opération très bien ficelée d’un nouveau genre, qui lui permettra d’être beaucoup plus indépendant en ayant une meilleure maitrise de sa communauté de fans.

Stay tuned… leaking my phone number tonight. This is NOT a joke. pic.twitter.com/uh4ihNwoDo — Ninja (@Ninja) August 11, 2019

Accepter de donner ses informations personnelles

Le fonctionnement est le suivant : si un aficionado envoie un SMS au numéro diffusé (il est d’ailleurs inscrit de manière permanente dans la biographie Twitter de Ninja), il recevra un message automatique, comme l’a remarqué Polygon — nous avons testé l’opération depuis la France mais avons reçu un message d’erreur. Celui-ci est suivi d’un lien qui renvoie vers un formulaire (sur le site Community de gestion de communauté, qui fournit aussi le numéro de téléphone) dans lequel il faut remplir son nom, sa ville et son âge ainsi que (en option) son mail.

ll faut ensuite aller voir dans les conditions d’utilisation dans lesquelles il est écrit que celles et ceux qui s’inscrivent risquent de recevoir des messages de la part de l’équipe de communication de Ninja ainsi que des publicités. « Vous devez comprendre qu’un message qui est envoyé par le Client pourrait ressembler à celui d’une célébrité (…) mais il sera peut-être envoyé par son entourage chargé de ses relations publiques ou tout autre représentant », est-il rédigé.

Comme l’a remarqué Polygon, l’app récolte aussi l’adresse IP ainsi que des informations sur quel navigateur sur lequel vous êtes, votre localisation et les caractéristiques de votre appareil. Si vous avez la possibilité et l’envie d’envoyer des SMS à Tyler Blevins, il faudra donc avoir conscience de ce que cela implique. À peine cinquante minutes après avoir diffusé pour la première fois le numéro de téléphone, Ninja a affirmé qu’il avait déjà reçu des « dizaines de milliers » de SMS.

Avec ce numéro de téléphone, le streamer américain a trouvé une manière innovante de s’adresser à sa communauté, qui lui permet également de gagner en indépendance. Car celui qui vient de quitter Twitch (où il avait 14,5 millions d’abonnés) pour la plateforme Mixer de Microsoft sait qu’il perdra forcément des fans dans la manœuvre. S’il a récupéré 1,5 million de followers en deux semaines, le compteur s’est stabilisé depuis quelques jours, et rien ne dit qu’il retrouvera sa communauté d’antan.

En ayant la possibilité de cibler par SMS ses fans les plus assidus, Tyler Blevins fait le choix de la qualité au-delà de la quantité et, surtout, sécurise l’entier contrôle de cette base de fidèles — mais l’app Community récupère également au passage leurs données. Qu’importe où il décidera de streamer ses contenus demain : il pourra toujours joindre sa communauté, leur envoyer des messages plus personnels, mais aussi des publicités ciblées en rapport avec ses propres actualités.