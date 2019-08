Respawn Entertainment va expérimenter un mode solo pour Apex Legends.

Si ancré dans le genre Battle Royale soit-il, Apex Legends repose sur l’association de trois joueurs pour triompher. Ce n’est pas vraiment la définition du chacun pour sa peau, quand bien même ce choix des développeurs encourage la coopération et la stratégie. Qu’à cela ne tienne : on pourra bientôt jouer en solitaire dans Apex Legends.

Le 6 août 2019, Respawn Entertainment a annoncé sur Twitter qu’il allait introduire un mode solo dans Apex Legends à l’occasion de l’événement The Iron Crown Collection. Il sera néanmoins temporaire et on ne pourra en profiter que du 13 au 27 août.

Next week, only one can reign. 👑 The Iron Crown Collection Event featuring an all-new Solos limited time

mode begins 8/13. pic.twitter.com/8tG4EhIqQf — Apex Legends (@PlayApex) August 6, 2019

Enfin un mode solo pour Apex Legends

Il est étonnant de voir le studio épouser si tard le vrai format du Battle Royale, qui consiste à faire s’affronter le plus de joueurs possible pour désigner un seul gagnant (et non pas une équipe). On se dit aussi que le mode finira par être intégré de manière permanente au jeu, ce qui dépendra de sa popularité et du retour des joueurs pendant cette période d’expérimentation publique. Respawn Entertainment pourrait même en faire un argument phare pour la troisième saison alors qu’Apex Legends doit toujours transformer l’essai après un départ canon.

Au passage, l’intronisation de ce mode solo, même temporaire, rapproche un peu plus Apex Legends de Fortnite. Dans le jeu développé par Epic Games, on peut déjà lancer des sessions en solo, à deux ou à quatre. Il reste maintenant une grande inconnue : le casting de Légendes — les personnages que l’on peut incarner, rangés dans des classes — est-il compatible avec une expérience où le maître-mot est le chacun pour soi ?