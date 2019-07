Apex Legends continue sa route : la saison 2 est sortie ce 2 juillet 2019. Nous l'avons testée : les améliorations sont peu nombreuses, mais elles sont là.

Après un démarrage en trombes en février dernier, Apex Legends a eu du mal à maintenir son degré de popularité et son nombre de joueuses et joueurs réguliers. Le jeu de Respawn Entertainment et EA compte pourtant revenir sur le devant de la scène grâce à une saison 2 très attendue, sortie ce 2 juillet 2019.

Après plusieurs parties, nous avons noté que les différences avec la première saison n’étaient pas énormes — en tout cas en comparaison avec le rythme effréné de mises à jour que peut se permettre d’imposer le leader Fortnite — mais suffisantes pour donner envie de refaire un tour sur l’île d’Apex Legends.

Évidemment, l’époque où l’on imaginait que le jeu de Respawn allait battre tous les records est lointaine. Mais une fois la phase de découverte et d’engouement passée, Apex Legends se stabilise, avec toujours quelques dizaines de milliers de spectateurs sur Twitch.

Voici les principales nouveautés de la saison 2, qui s’étendra de juillet à septembre, et ce qu’elles apportent dans le jeu.

Un nouveau personnage : Wattson

Wattson est la nouvelle légende qui réjouira les amateurs et amatrices de jeu défensif. Elle a trois capacités :

Passive : son pouvoir passif recharge sa capacité ultime plus vite (quand elle est proche de pylônes d’interception, sa capacité ultime se recharge aussi plus rapidement)

: son pouvoir passif recharge sa capacité ultime plus vite (quand elle est proche de pylônes d’interception, sa capacité ultime se recharge aussi plus rapidement) Tactique : elle peut déposer des plots qui créent des barrières électrifiées. Les ennemis subissent des dégâts quand ils les traversent — pas vous ni vos coéquipiers.

: elle peut déposer des plots qui créent des barrières électrifiées. Les ennemis subissent des dégâts quand ils les traversent — pas vous ni vos coéquipiers. Ultime : elle déploie un pylône-bouclier qui permet d’être immunisés contre les attaques ennemies par bombes dans un certain rayon d’action et de recharger les boucliers (les vôtres et ceux de vos coéquipiers) dans cette zone.

Wattson est une addition salutaire au jeu qui reste dominé par des profils très offensifs et mobiles (Wraith, Pathfinder, Octane) : ici, il faut prendre le temps de maîtriser ses capacités et jouer avec l’environnement pour avoir un vrai impact sur le jeu. Le mieux est de jouer avec une team que vous connaissez et qui saura tirer profit de cette stratégie — si vos coéquipiers préfèrent courir partout, vous vous sentirez rapidement très seul·e.

Des capacités améliorées pour certaines légendes

L’une des plus grosses améliorations concerne Bloodhound, la chasseresse mystérieuse. Sa compétence « tactique » a ainsi gagné en puissance : auparavant, elle permettait de scanner les environs et d’afficher la forme statique d’un ennemi à un instant « t » s’il était proche. Maintenant, si l’ennemi est en mouvement, sa forme identifiée bouge, ce qui permet de suivre ses déplacements et donc de gagner en avantage compétitif.

La durée du bouclier de Gibraltar, le personnage « tank », a quant à elle été prolongée de 3 secondes.

Le mode classé

Ce nouveau mode classé permet de récompenser les joueurs et joueuses qui investissent du temps dans Apex Legends et apprécient la compétition. Si vous jouez en mode normal, il arrive régulièrement que les niveaux ne soient pas équilibrés, et que de nombreux débutants se retrouvent « matchés » avec des joueuses et joueurs confirmés. Ici, ce ne sera pas le cas.

« Nous nous efforçons de mettre en place une évaluation équitable, qui place la victoire au-dessus de tout », explique Respawn Entertainment. Cela signifie que si vous avez beaucoup soigné vos coéquipiers, ou bien joué stratégiquement, vous serez également récompensés : il n’y a pas que le nombre de « frag » (kill) qui compte.

Tous les joueurs et joueuses commencent au niveau « bronze » et gagnent en niveau en fonction de leurs victoires. Pour jouer en mode classé, il faudra être au moins au niveau 10. Respawn semble avoir accordé un soin particulier à l’équilibre des points gagnés ou perdus : par exemple, perdre une partie en mode Diamant (élevé) en ayant quand même réussi à éliminer des ennemis a toujours plus de mérite que de gagner une partie en mode Bronze (facile) car les adversaires ne sont pas les mêmes…

Détail important : les joueurs qui abandonnent une partie en cours de route (par exemple, quitter au départ parce que vous n’avez pas pu sélectionner le personnage que vous vouliez, ou partir alors que vos coéquipiers peuvent encore vous faire revenir à la vie) seront pénalisés. Si cela se répète, ils pourront même être bannis pendant une durée longue, jusqu’à une semaine.

À noter qu’il existe désormais aussi une Page de Statistiques où vous pouvez aller consulter en détail vos performances (globales ou au cours d’une saison).

Les dinosaures !

La carte de l’île d’Apex a été envahie par des dinosaures : certains sont juste décoratifs (les deux immenses diplodocus qui dépassent de la map), d’autres volent au-dessus de vous pendant des parties. Certains transportent des objets : si vous visez bien, vous pouvez en faire tomber au sol et récupérer l’intérieur des caisses.