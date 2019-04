Respawn Entertainment n'entend pas tomber dans la course à la mise à jour avec Fortnite.

Après un départ fulgurant, notamment marqué par la barre des 50 millions de joueurs atteinte en un mois, Apex Legends est en train de ralentir. Il suffit de se rendre sur Twitch pour constater les dégâts : alors que Fortnite dépasse les 60 000 spectateurs, Apex Legends en cumule trois fois moins. Dans un communiqué publié le 25 avril 2019, le studio a réagi en jouant la carte de la transparence.

Face aux premières difficultés, Respawn Entertainment dit ne pas vouloir se lancer dans une course à la mise à jour. Certes, elle permettrait de corriger les soucis soulevés par la communauté mais, dans le même temps, elle plongerait l’équipe dans une situation de crunch. Soit des salariés mis sous pression et enchaînant les heures de travail.

Respawn Entertainment prendra son temps

« La culture d’entreprise sur laquelle nous travaillons beaucoup et la santé de notre équipe sont importantes », explique Respawn Entertainment, qui entend conserver des conditions de travail agréables malgré l’exigence du calendrier imposé par un jeu évolutif comme Apex Legends. Si on ne saura jamais vraiment ce qui se passe en interne, cette posture est notable. Elle apparaît néanmoins un peu trop évidente après les rumeurs de crunch chez Epic Games, l’éditeur de Fortnite.

Respawn Entertainment a déjà ciblé quelques éléments prioritaires à corriger, notamment les performances côté serveur au début d’un match ou encore les problèmes audio. Et si le studio sait que les joueurs veulent plus de contenus, il prendra son temps pour s’assurer de leur qualité. Sur ce point, la structure en saisons reste de mise avec un Passe de combat, une nouvelle légende et d’autres nouveautés à chaque période.

Enfin, Respawn Entertainment a conscience que la communication avec les joueurs doit être améliorée. Il justifie : « Nous devons apporter plus de visibilité sur l’avenir et ce sur quoi nous travaillons. Cela ne veut pas dire que nous allons commencer à dire aux joueurs ce qu’ils veulent entendre, quand ils le veulent. Mais vous pouvez attendre plus de transparence sur les mises à jours futures, entre autres surprises. »

En bref, n’enterrons pas Apex Legends trop vite. Le prochain grand rendez-vous est prévu pour l’EA Play, événement organisé en juin en marge de l’E3. Respawn Entertainment y donnera des détails sur la deuxième saison.

Crédit photo de la une : EA Signaler une erreur dans le texte