Tetris Effect a enfin débarqué sur PC en tant qu'exclusivité de l'Epic Games Store. Il est pourtant nécessaire d'utiliser la plateforme de son concurrent SteamVR pour y jouer en réalité virtuelle.

Depuis son lancement en décembre 2018, l’Epic Games Store a régulièrement récupéré des exclusivités sous le nez de Steam. Il y a notamment eu The Division 2, Metro : Exodus et, le 23 juillet, Tetris Effect. Cette refonte du célèbre jeu de Alekseï Pajitnov, auquel elle ajoute notamment des effets sonores et visuels, peut être jouée en réalité virtuelle… mais uniquement en utilisant SteamVR. Un porte-parole d’Epic Games l’a confirmé à DSO Gaming : « Tetris Effect VR requiert bien SteamVR pour fonctionner, sur HTC Vive comme sur Oculus Rift. »

Le passage obligatoire par cette plateforme signifie que les développeurs ont utilisé OpenVR. À la fois kit de développement et interface de programmation, ce logiciel créé par Valve a pour but de supporter les dispositifs qui nécessitent des casques de réalité virtuelle, notamment les jeux vidéo. Le lien entre l’appareil des utilisateurs et OpenVR se fait via SteamVR, ce qui explique pourquoi une exclusivité d’Epic Games a besoin de cette plateforme pour fonctionner.

Une situation amusante, mais pas problèmatique

À première vue, la situation ne présente pas Epic Games sous un beau jour : alors que le studio cherche à prouver qu’il peut dépasser Valve, une de ses exclusivités est dépendante de la technologie de son rival. Reste que Tetris Effect n’a pas complètement besoin de SteamVR puisque seule la version en réalité virtuelle est concernée. Lors d’une partie en mode 2D, aucun logiciel lié à Steam n’est utilisé.

Malgré son nom, SteamVR reste un logiciel uniquement utilisé pour la réalité virtuelle et ne fait pas partie intégrante de la plateforme de vente. L’honneur de l’Epic Games Store est donc sauf, mais cette situation inhabituelle ne manquera pas d’attirer les moqueries de ses détracteurs.