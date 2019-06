Sur la chaîne YouTube Astartes, on trouve un projet de fan film tiré de l'univers de Warhammer 40 000 d'une qualité rare, tant par sa réalisation que par son animation.

« Les révoltes d’Argosa ont été matées. Les retributors de l’Astartes participent maintenant à la chasse des leaders de la rébellion en fuite. » Ce sont par ces mots que commence Astartes, un projet de fan film diffusé sur la chaîne YouTube du même nom et divisé en plusieurs épisodes d’une ou deux minutes.

Grâce à ces deux phrases de l’introduction, beaucoup d’entre vous auront reconnu sans doute l’univers de Warhammer 40,000, un célèbre jeu de figurines prenant place dans un univers de science-fiction très sombre. Dans Astartes, les spectateurs suivent donc les aventures des Space Marines du chapitre des Retributor — un groupe de soldats d’élite qui protège l’empire humain — chargés de retrouver des traîtres en fuite.

Les fans seront ravis de voir qu’Astartes reprend fidèlement les codes du jeu de Games Workshop. L’ambiance, le design des vaisseaux et les détails présents sur chaque armure donnent l’impression d’avoir affaire à une production officielle. Même ceux qui ne connaissent rien à Warhammer 40,000 peuvent profiter du spectacle : si les clins d’œil sont nombreux, aucun ne viendra gâcher le visionnage des néophytes.

Une réalisation et une animation de très grande qualité

L’intérêt d’Astartes ne réside pas dans son scénario très limité qui se résume à l’attaque d’un vaisseau par une escouade de Space Marines. Si le fan film vaut le détour, c’est avant tout pour sa qualité visuelle : de la réalisation des scènes de combat à l’animation des personnages, en passant par les effets de lumière, tout est impressionnant.

Le constat est le même du côté de l’ambiance sonore, très travaillée. On fait bien sûr référence à la musique, qui s’inscrit bien dans chaque scène, mais aussi aux différents bruitages qui participent beaucoup à l’ambiance des épisodes : les coups de feu, les bruits de pas, les explosions et plus encore. Le tout force encore plus le respect quand on sait qu’une seule personne travaille sur le projet.

Le quatrième et avant-dernier épisode d’Astartes a été diffusé sur YouTube le 12 juin. Vu son rythme de publication, la dernière partie du fan film ne devrait pas être disponible avant au moins quatre mois. D’ici là, si le projet vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Patreon qui lui est dédié ou suivre son avancée sur Instagram.