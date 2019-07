Maintenant que L’Attaque des Titans et Jojo’s Bizarre Adventure sont terminés (ou presque pour le second), il va être difficile de contenter les « animevores ». Mais nous faisons confiance aux studios d’animation pour nous en mettre plein la vue cet été. Voici une sélection de titres à voir sur la plage...

Wakanim

Fire Force

Avec déjà 17 volumes au compteur (11 en France parus chez Kana), l’adaptation du manga de Atsushiô Ôkubo (Soul Eater), sur des pompiers luttant contre un phénomène de combustion spontanée, commençait à se faire attendre. C’est désormais chose faite pour 24 épisodes (pour l’instant) par David Production (Jojo’s Bizarre Adventure), qui a eu la bonne idée d’engager une équipe d’animateurs de chez Shaft (Bakemonogatari). Bilan : le premier épisode a fait un buzz d’enfer et le deuxième était tout aussi bon. Avec Fire Force, l’été sera chaud !

Note de dernière minute : la diffusion du troisième épisode a été reportée suite au terrible drame qui a touché le studio Kyoto Animation.

DanMachi : Familia Myth II

Après une première saison en 2015, un spin-off en 2017 et un long-métrage que certains chanceux ont pu découvrir en salle en juin dernier, DanMachi nous revient aujourd’hui pour une seconde saison de 12 épisodes. Intitulé sombrement Familia Myth II, cette suite continuera l’adaptation à partir du sixième tome du light novel de Fujino Ômori (qui en compte 15 actuellement). J.C. Staff (One Punch Man 2) s’occupe une nouvelle fois de la production de l’animation.

Lord El-Melloi II’s Case Files : Rail Zeppelin Grace Note

En attendant de voir arriver le deuxième film Heaven’s Feel sur la plateforme, la saga Fate revient d’abord avec un spin-off de Fate/Zero, centré sur le personnage de Waver Velvet. Adapté d’un light novel en 10 volumes, l’histoire se déroule dix ans après la fin de la Guerre du Saint Graal (et juste avant la suivante). Waver est désormais un professeur reconnu à l’Association des Mages et il enquête sur des phénomènes étranges. Cette série TV de 13 épisodes est produite par Troyca (Aldnoah Zero).

Cop Craft

Parmi les nombreux animés isekai disponibles cette saison, Cop Craft sort facilement du lot avec son pitch façon L’Arme fatale (un flic fait équipe avec une guerrière d’un autre monde). Mais surtout, il s’agit d’une création originale de Shoji Gatoh, papa de Full Metal Panic !, et le design des personnages est signé Range Murata (Last Exile). Le studio Millepensee (le récent Berserk low cost) s’occupe de l’animation.

Anime Digital Network (ADN)

Fire Force & One Piece

À l’instar de Fruits Basket, ADN diffusera aussi Fire Force en même temps que Wakanim. Ce qui prouve une fois de plus l’immense potentiel de la série. Quant à One Piece, la série vient de démarrer l’arc du Pays de Wa (épisode 890 !), propulsant nos héros dans un monde très influencé par le Japon féodal.

Isekai Cheat Magician

Vous prendrez bien encore un peu d’histoire de lycéens qui débarquent dans un monde de fantasy ? Avec en plus d’immenses pouvoirs ? Oui, Isekai Cheat Magician ne se distinguera pas par son originalité, hormis le fait que les héros sont deux (voilà pour la variation). L’animé n’aura que 12 épisodes mais comme le light novel compte déjà 10 tomes, le studio Encourage Films (New Game !) a de quoi faire des saisons supplémentaires en cas de succès.

Dumbbel : combien tu peux soulever ?

Voici le plaisir coupable de la saison : un animé sur de la musculation ! Il fallait l’inventer, c’est désormais chose faite avec cette adaptation d’un manga inédit en France comptant déjà 7 volumes. C’est produit par Doga Kobo (Majectic Prince) pour 12 épisodes.

Crunchyroll

Dr. Stone

Pas de Fire Force ici mais le concurrent direct ! Dr. Stone est l’adaptation du manga éponyme de Boichi et Riichiro Inagaki (11 volumes dont les 7 premiers sont disponibles en France chez Glénat). Mais c’est surtout l’un des hits actuels du Shônen Jump qui a notamment succédé à The Promised Neverland pour le prix Shôgakukan du meilleur shônen en 2018. Ce sera donc une valeur sûre de cette saison. La série est produite par TMS Entertainment (Fruits Basket) pour 24 épisodes.

To the Abandoned Sacred Beasts

Après l’excellent Dororo, le studio MAPPA enchaîne avec cette adaptation d’un manga de dark fantasy disponible en France chez Pika (8 tomes sur 10 existants ce jour). To the Abandoned Sacred Beasts raconte l’histoire d’un ancien soldat, sosie de Wolverine, traquant ses anciens camarades du champ de bataille. Jusque-là rien de « fantastique » me direz-vous, sauf que ces soldats sont des guerriers mi-hommes, mi-bêtes, surnommés les « Divins ». 12 épisodes sont prévus.

Granbelm

Pour clore cette sélection sur Crunchyroll, une création originale signée Masaharu Watanabe (réalisateur de Re:ZERO) et Jukki Hanada (scénariste de A Place Further Than the Universe). L’histoire est centrée sur une lycéenne qui se retrouve aux commandes d’un mécha. Tout de suite le mot « original » paraît bien lointain. Studio Nexus (Chivalry of a Failed Knight) produit pour 12 épisodes.

Netflix

Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque

On aura beau cracher notre fiel depuis la première annonce de ce remake, tout le monde regardera les nouvelles aventures de Seiya et ses potes les « Bronze Saints ». Ne serait-ce que par curiosité malsaine. Mais chers fans de la première heure, ce reboot n’est pas pour vous ! Non, il s’adresse en premier lieu au jeune public US, qui ne connaît absolument pas l’œuvre de Masami Kurumada. Pour preuve, la version japonaise n’est même pas disponible sur Netflix France. Prévu pour 12 épisodes pour l’instant, seulement les 6 premiers sont en ligne depuis ce vendredi. Le reste arrivera à la rentrée.

7 Seeds

Cette œuvre fleuve (35 volumes) de la mangaka Yumi Tamura connaît aujourd’hui enfin une adaptation animée. Grâce à Netflix et le studio Gonzo (Saint Seiya Saintia Shô), cette histoire de survie devrait plaire aux aficionados de Koh-Lanta (si vous n’êtes pas trop regardant sur la qualité d’animation…). 12 épisodes sont disponibles depuis fin juin (une suite est prévue sans date pour l’instant). À noter que le manga est sorti en France chez Pika mais a été abandonné en cours de route au bout d’une dizaine de tomes.

Carole & Tuesday

Le 30 août prochain vous pourrez profiter de la première moitié de la série du génial Shinichirô Watanabe (Cowboy Bebop). Même si nous sommes assez loin de ses œuvre majeures, Carole & Tuesday est un agréable « feel good anime », souvent très drôle (le concours de chant) et doté d’une réalisation de haute volée. Bref, c’est chaudement recommandé.

Amazon Prime Video

Vinland Saga

Amazon a tiré le gros lot avec cette adaptation par Studio Wit (L’Attaque des Titans) du manga historique de Makoto Yukimura (21 tomes et toujours en cours). Les 24 épisodes prévus devraient adapter le premier arc centré sur la vengeance du héros, Thorfinn. Le sang et l’hydromel vont couler à flots dans cette histoire de vikings. Avec Fire Force et Dr. Stone, Vinland Saga est le troisième titre qu’il faudra absolument voir cette saison.

Cinéma

Pour finir, un peu de cinéma car l’été n’a jamais été aussi garni en films d’animation japonais. Il y en aura pour tous les goûts en plus. Tout d’abord Les Enfants de la mer, en salles depuis le 10 juillet dernier. Cette fable écologique a déjà conquis la presse et le public. Ensuite le 24 juillet, ce sera au tour de Wonderland, le royaume sans pluie, le nouveau film de Keiichi Hara (Colorful).

La friandise à voir impérativement arrive quant à elle la semaine d’après, le 31 juillet. Promare du génial Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann) raconte l’histoire d’une escouade de pompiers luttant contre des pyromanes. Toute ressemblance avec Fire Force serait purement fortuite. Qu’importe, le spectacle s’annonce total. Enfin, Le Mystère des pingouins fermera la marche le 14 août avec son invasion de mignonnes petites bêtes. Ci-dessous l’ensemble des bandes annonces :

