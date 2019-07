Apple semble prêt à rivaliser avec le budget des séries les plus chères pour nourrir Apple TV+.

15 millions de dollars : ce serait la somme dépensée par Apple pour chaque épisode de la série originale See, laquelle sera diffusée en exclusivité sur son service Apple TV+. Cette information émane du très sérieux Wall Street Journal, qui s’est intéressé aux budgets toujours plus importants des séries dans un dossier publié le 10 juillet 2019.

À 15 millions de dollars l’épisode, le programme d’anticipation See rivaliserait avec les séries les plus chères — comme Game of Thrones, dont les dépenses ont explosé avec la huitième saison. Pour The Mandalorian, tirée de l’univers Star Wars, Disney a mis 10 millions par épisode (même si le Wall Street Journal estime qu’on se rapprocherait plus des 15). À titre de comparaison, un film comme La La Land a coûté 30 millions de dollars selon Box Office Mojo.

Apple n’a pas le choix

En retard sur le marché de la diffusion de séries et films en streaming, Apple n’a pas le choix. Pour concurrencer des géants bien installés (Netflix en tête), la firme de Cupertino doit marquer sa différence avec des contenus de qualité (et des jolis effets spéciaux). C’est d’ailleurs le discours tenu par Eddy Cue, pour qui la qualité prime sur la quantité — ou produire moins pour produire mieux. Et dans un marché qui va multiplier les acteurs dans les mois à venir, il sera plus compliqué de se faire une place.

Pour appuyer son positionnement, Apple n’a pas hésité à inviter des grands noms à la table (on citera par exemple Steven Spielberg). La série See réunit d’ailleurs une poignée de stars puisque la tête d’affiche se nomme Jason Momoa (Aquaman). Derrière la caméra, on retrouve Francis Lawrence, réalisateur des films Constantine et Je suis une légende. L’intrigue s’articule autour d’un futur où l’humanité a perdu la vue, un nouvel ordre perturbé le jour où des jumeaux naissent avec la faculté de voir.

