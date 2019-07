Le studio Mojang lancera la bêta de Minecraft Earth, une version en réalité augmentée de son célèbre jeu « bac à sable ». On vous explique ce qu'il faut faire pour y participer.

Après le jeu de type « bac à sable » et l’aventure scénarisée de Telltale, la licence Minecraft va débarquer en réalité virtuelle sur smartphone. Annoncé en mai dernier puis présenté officiellement lors de l’Apple WWDC en juin, Minecraft Earth va bientôt passer une nouvelle étape importante : la bêta fermée. Selon le communiqué de presse publié le 11 juillet sur le site officiel, elle commencera « dans les deux semaines qui viennent sur iOS, puis un peu plus tard sur Android ».

Comment participer à la bêta fermée

Pour avoir une chance de jouer à Minecraft Earth avant tout le monde, il faut avoir au moins 18 ans et suivre ces instructions. C’est très simple :

Se rendre sur le site officiel de Minecraft à cette adresse et cliquer sur « S’inscrire maintenant »,

Rentrer son adresse mail,

Compléter les informations demandées. Attention : il faut bien vérifier si le système d’exploitation du smartphone correspond aux demandes de Mojang (Android 7 ou supérieur, iOS 10 ou supérieur).

Maintenant que vous êtes inscrits, il ne reste plus qu’à attendre et espérer faire partie des heureux élus qui recevront une invitation à la bêta par mail. Selon la FAQ dédiée à Minecraft Earth, « des centaines de milliers de joueurs seront sélectionnés ». On notera que les participants devront jouer au moins une fois par semaine pour rester dans la bêta fermée. S’ils ne remplissent pas cette obligation, ils seront remplacés par quelqu’un d’autre. Cela signifie aussi que même si vous ne recevez pas d’invitation dans les deux prochaines semaines, vous pourrez peut-être prendre la place d’autres joueurs plus tard.

Minecraft rencontre Pokémon Go

D’après les images diffusées par Mojang et Microsoft, Minecraft Earth reprend certains éléments de Pokémon Go tout en conservant l’esprit de Minecraft. Comme dans la création du studio Niantic, les joueurs et joueuses devront se balader dans le monde réel et utiliser la réalité augmentée pour avancer dans le jeu. Il n’est cette fois pas question d’attraper des monstres, mais de récolter des ressources pour pouvoir construire ce que l’on souhaite comme dans le Minecraft original. Pour l’instant, on ignore la date de sortie de la version définitive de Minecraft Earth.