Netflix a profité de l'E3 pour annoncer des jeux tirés de sa série phare Stranger Things. L'un d'eux sera uniquement disponible sur smartphones et rappelle fortement Pokémon Go.

Pour la première fois ce 12 juin, Netflix a tenu une conférence pendant l’E3. Comme on pouvait s’y attendre, la société s’est concentrée sur les adaptations de ses séries phares, notamment Stranger Things. Si la majorité du temps a été accordée à la présentation de Stranger Things : The game, prévu pour le 14 juillet, un autre jeu tiré de la licence a été annoncé.

Si on ignore son nom pour l’instant, on sait qu’il sera disponible exclusivement sur mobile et qu’il est développé par Next Games. Le studio est déjà un habitué des adaptations de séries sur smartphones puisqu’il a déjà développé The Walking Dead : Our World et The Walking Dead : No Man’s Land.

Pokémon Go rencontre l’Upside Down

Sur son site officiel, Next Games décrit son adaptation comme « un jeu de rôle qui contient des puzzles et utilise la géolocalisation. » Une présentation qui rappelle fortement Pokémon Go ou Harry Potter : Wizards Unite, les deux créations du studio Niantic. Dans l’adaptation de Stranger Things, les joueurs et joueuses ne devront pas capturer des monstres de poche ou des sorciers, mais « explorer l’Upside Down qui se trouve autour d’eux et travailler avec les autres fans pour repousser le mal qui en émerge. »

Ni Netflix ni Next Games n’ont donné plus d’indications sur le concept du jeu ou sur son design. Le seul visuel disponible fait penser à un dessin animé, mais il s’agit peut-être d’une simple image de promotion qui ne reflète en rien les véritables graphismes. Le studio promet une sortie en 2020, sans préciser un mois ou un trimestre.

Pour les plus impatients, on rappellera qu’il ne s’agit pas de la première incursion de Stranger Things dans le monde du jeu vidéo. En 2017 déjà, l’Upside Down avait débarqué sur iOS et Android avec un petit jeu rétro développé par BonusXP. À l’époque il devait faire patienter les fans qui attendaient le début de la saison 2 et il pourrait jouer le même rôle d’ici la sortie du jeu de Next Games.