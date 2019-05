Après un premier Passe de combat décevant, Respawn Entertainment mise sur la saison 2 d'Apex Legends pour reconquérir les joueurs. Elle sera présentée en détail à l'E3 de juin 2019.

Après un démarrage fulgurant, Apex Legends semble être tombé dans l’oubli. Face à l’essoufflement soudain de la hype qui entourait le jeu, Respawn Entertainment a décidé de réagir avec l’annonce de la saison 2 du battle royale le 30 mai. Au programme : des défis quotidiens et hebdomadaires, de nouveaux objets légendaires plus faciles à obtenir que dans la saison 1 et le remplacement des « répliques » (les éléments que les joueurs possèdent déjà) par des matières premières.

Avec sa saison 2, Respawn essaye de faire oublier à sa communauté les erreurs commises avec le premier Passe de combat. Beaucoup de joueurs et joueuses jugeaient ses niveaux trop difficiles à passer et ses récompenses trop légères. Le studio a donc revu sa copie en promettant de skins légendaires tous les 25 niveaux, mais surtout en annonçant les défis.

Grâce à eux, le studio fait d’une pierre deux coups : il rend le gain d’expérience plus rapide, ce qui est pratique pour les joueurs occasionnels, et donne une bonne raison à la communauté de revenir régulièrement sur le jeu. Il faudra attendre le livestream EA Play du 8 juin pour en apprendre plus sur la nature des défis.

Une Chasse Légendaire pour faire patienter les joueurs

En plus de la saison 2, Respawn va lancer un événement spécial à partir du 4 juin : la Chasse Légendaire. Pendant deux semaines, les joueurs pourront participer à des défis pour gagner plus d’expérience, des nouvelles apparences pour les personnages et de nouveaux skins d’armes. Une liste « Apex Élite » composée uniquement de participants ayant atteint le top 5 sera également mise en place.

Avec la Chasse Légendaire, le studio donne à sa communauté un aperçu de ce que proposera la saison 2. Cet événement est une bonne occasion d’attirer à nouveau les joueurs et joueuses sur Apex Legends et de leur redonner goût au battle royale. Reste à savoir si l’expérience proposée sera suffisamment intéressante pour les convaincre d’acheter le deuxième Passe de combat et de rester sur le jeu par la suite.