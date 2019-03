Le passe de combat pour la saison 1 d'Apex Legends a été officialisé par EA. Il vous permet de gagner des skins pour vos personnages et vos armes.

EA a enfin officialisé le premier Passe de combat pour son jeu phare, Apex Legends. Comme sur Fortnite, le Passe ouvre une saison et permet de débloquer des skins pour ses armes, ses accessoires et ses personnages préférés. Le thème de la saison 1 est « frontière sauvage » et les légendes ont donc le droit à une sorte de personnalisation à la Mad Max, dans laquelle le Far West rencontre les technologies futuristes. Ce qui ne dénotera pas sur la carte actuelle du jeu.

Combien ça coûte ?

Les Passes de combat sur Apex respectent une logique bien connue des amateurs et amatrices de Battle Royale, mais pour les autres, voici son fonctionnement :

Tout le monde peut jouer à la Saison 1 sans débourser le moindre centime pour gagner 1 skin de Légende Frontière sauvage, 5 packs Ape, 18 suivis de stat Frontière sauvage

sans débourser le moindre centime pour gagner 1 skin de Légende Frontière sauvage, 5 packs Ape, 18 suivis de stat Frontière sauvage Pour 950 pièces Apex (soit 9,5 €), vous pouvez débloquer tous les objets de la saison 1 en jouant.

(soit 9,5 €), vous pouvez débloquer tous les objets de la saison 1 en jouant. Pour 2 800 pièces Apex (soit 28 €), vous débloquez déjà les 25 niveaux de la saison 1 et les objets qui vont avec.

Si vous décidez d’acheter un Passe de combat plus tard, vous ne perdez pas votre progression et vous débloquez instantanément tous les objets que votre niveau dans la saison vous promet.

Les lectrices et lecteurs plus alertes auront remarqué que EA et Respawn ont ajouté une petite entourloupe dans le mix : les pièces Apex ne se rechargent que par tranche de 1 000, 2 000, 4 000, 6 000 ou 10 000 pièces. Cela signifie que si vous souhaitez le Passe de combat et que vous rechargez pour 1 000 pièces, il vous restera 50 pièces dans votre porte-monnaie. Pour le pack bundle, c’est encore pire : il faut acheter pour 4 000 pièces Apex pour pouvoir le débloquer.

Cette méthode mercantile permet à EA et Respawn d’avoir des joueurs qui ont un trop-plein de pièces et qui vont finir par consommer dans la boutique parce que leur porte-monnaie ne peut jamais être vidé. C’est de bonne guerre, mais il est bon de rappeler les mécaniques des jeux en Free to Play.

La saison 1 débutera le 19 mars 2019 à 18h.

Octane, la nouvelle Légende

En marge du lancement de la saison 1, Respawn a officialisé la nouvelle légende dont nous savions déjà beaucoup de choses : Octane. Nous en saurons plus à son sujet dès demain.

What others call dangerous, Legends call Tuesday. Season 1 : Wild Frontier coming at 10:00AM Pacific tomorrow : https://t.co/2ppF4L1WfM pic.twitter.com/ee17eJsCBy — Apex Legends (@PlayApex) March 18, 2019