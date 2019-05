The Pokémon Company a annoncé ses projets Pokémon pour les mois à venir, hors Pokémon Épée & Bouclier.

Durant sa conférence annuelle organisée le 29 mai 2019, The Pokémon Company a fait le plein d’annonces concernant sa licence phare. S’il faudra attendre le futur Nintendo Direct pour en apprendre davantage sur Pokémon Épée & Bouclier (le 5 juin), l’événement fut l’occasion de découvrir trois nouveautés : Pokémon HOME, Pokémon Sleep et Pokémon Masters.

En prime, l’entreprise va capitaliser sur la sortie du film Détective Pikachu pour développer un deuxième jeu vidéo articulé autour d’un Pikachu bavard et enquêteur. Cette suite ne sortira pas sur 3DS mais sur Nintendo Switch. Le communiqué de presse n’en dit pas beaucoup plus à son sujet.

Pokémon Home Pokémon HOME

Les Pokémon vont, comme les autres, se mettre au cloud. L’application Pokémon HOME, qui sera disponible sur iOS, Android et Switch au début de l’année 2020, permettra de centraliser toutes les créatures capturées dans divers jeux. Le but premier sera de gérer plus facilement sa collection depuis un seul appareil, sachant que l’on pourra faire des échanges avec ses amis.

Pokémon HOME sera compatible avec les jeux suivants : Pokémon Go (iOS, Android), Pokémon, Let’s Go, Pikachu (Switch), Pokémon, Let’s Go, Évoli (Switch), Pokémon Épée (Switch) et Pokémon Bouclier (Switch). On pourra aussi la relier à l’application Banque Pokémon.

Pokémon Sleep Pokémon Sleep

Comme son nom l’indique, Pokémon Sleep utilisera le sommeil de l’utilisateur pour donner naissance à des interactions avec ses Pokémon. The Pokémon Company n’a pas livré beaucoup d’explications mais on sait déjà qu’il faudra repasser à la caisse pour acheter un Pokémon GO Plus +. Il s’agit d’un accessoire doté d’un accéléromètre et capable d’enregistrer les heures de sommeil pour envoyer les données à un smartphone via Bluetooth.

Le Pokémon GO Plus + pourra bien évidemment être utilisé dans Pokémon Go. Le lancement est attendu pour 2020 sur iOS et Android.

Pokémon Masters Pokémon Masters

Développé en partenariat avec DeNA, Pokémon Masters prend la forme d’une autre adaptation mobile de la franchise que l’on ne présente plus. Cette fois, l’emphase sera sur les combats. « Il permettra aux joueurs d’expérimenter un nouveau type de batailles Pokémon en déplacement et rassemble plusieurs dresseurs très connus de la longue histoire des jeux Pokémon », précise le communiqué. De plus amples détails seront partagés au mois de juin mais on nous promet déjà un gameplay accessible et optimisé.

Sinon, Pokémon Quest arrive en Chine et le service Pokémon Shirts, qui permet d’acquérir des vêtements personnalisés, va être lancé en Europe et aux États-Unis.

