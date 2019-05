De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en juin 2019 pour la France.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video devient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

En juin, Amazon compte sur la diffusion de la série d’horreur NOS4A2, produite par la chaîne AMC (The Walking Dead). On suivra également de près Too Old To Die Young, réalisée par Nicolas Winding Refn (Drive, Only God Forgives).

Séries Séries

Shameless, saison 9 — 1er juin

La vie est très compliquée pour la famille Gallagher. Mais elle continue.

Lodge 49, saison 1 — 6 juin

Un ex-surfeur coule après la mort de son père. Mais il va retrouver espoir grâce à une ancienne Fraternité. On est loin de Brice de Nice.

NOS4A2 — 7 juin

Si vous en avez marre de The Walking Dead, AMC a concocté une autre série d’horreur. Baptisée NOS4A2 (à prononcer ‘Nosferatu’), elle confronte Vic McQueen, une jeune femme dotée d’un super-pouvoir (retrouver des choses ou personnes perdues) et Charlie Manx, un être maléfique qui enferme des âmes d’enfants dans un Noël perpétuel.

Too Old to Die Young — 14 juin

Après avoir investi le Festival de Cannes, le génial Nicolas Winding Refn s’attaque à Amazon. On retrouve la patte du réalisateur de Drive : esthétique léchée, personnages à la dérive et musique hypnotisante. Et, bien sûr, l’action se déroule à Los Angeles.

Castle, saison 1 à 8 — 24 juin

Vous avez loupé les multiples diffusions sur France 2 ?

Preacher, saison 3 — 25 juin

Le révérend le plus badass de l’univers est de retour.

Films & Docu Films et documentaires

Chevalier — 1er juin

Feu Heath Ledger campe un écuyer particulièrement doué qui se fait passer pour un noble afin de devenir un chevalier. On se souvient tous de la bande-annonce qui démarre au son de We Will Rock You de Queen.

Hyper Tension 2 — 1er juin

Réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor, Hyper Tension 2 est un film d’action zinzin dans lequel Jason Statham ne doit jamais s’arrêter, sous peine de passer de vie à trépas. Un modèle de mise en scène inventive.

Tumbledown — 1er juin

Une jeune femme tente de surmonter la mort de son mari. On a déjà préparé les mouchoirs.

Jonas Brothers : Chasing Happiness — 4 juin

On ne va pas se mentir : on le regardera probablement. Jugez-nous.

The Professor — 30 juin

Quand il apprend qu’il a un cancer en phase terminale, un professeur d’université (Johnny Depp) décide de changer de vie. Non, ce n’est pas Breaking Bad.

