YouTube a annoncé un changement important concernant la manière dont le nombre d'abonnés s'affiche. Il ne sera plus aussi précis qu'avant.

L’affichage du nombre d’abonnés sur YouTube va être modifié. Il sera moins précis, a indiqué un membre de l’équipe technique de la plateforme mardi 21 mai. Cela peut sembler anecdotique mais en réalité, le nombre d’abonnés est important, aussi bien pour les vidéastes que pour leurs fans.

Le nombre d’abonnés sera arrondi partout sur YouTube. « Si une chaîne a 4 227 abonnés, le compteur public affichera 4,2K, jusqu’à ce que la chaîne atteigne les 4 300 abonnés », est-il précisé. Pour les vidéastes les plus populaires, le chiffre sera arrondi au million. Sur une chaîne qui a 34 278 291 abonnés, il sera ainsi affiché 34M, jusqu’à ce qu’elle atteigne 35 millions.

Pour le moment, il existe deux types de compteurs d’abonnés sur YouTube. Le premier est visible sous les vidéos, comme on le voit ici :

On le retrouve également sur la page d’accueil de la chaîne d’un ou une vidéaste. Il est peu précis : il n’y a jamais plus de deux chiffres affichés.

Sur la page de la chaîne, on trouve en revanche un second compteur, qui renseigne le nombre d’abonnés exact.

Ce dernier disparaîtra dès la mise en place des nouveaux compteurs, prévue en août 2019. Seuls les vidéastes pourront voir leur nombre d’abonnés exact, dans l’onglet YouTube Studio.

La Team YouTube (équipes techniques de l’entreprise) dit être consciente que « le nombre d’abonnés est extrêmement important pour les créateurs et leurs fans ». C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a décidé de les prévenir plusieurs mois à l’avance.

Pour les vidéastes, cela risque de leur donner l’impression de stagner, voire d’avoir perdu des abonnés. Même s’ils continueront à avoir accès à leur compteur précis depuis leur compte, leurs abonnés ne le verront pas. Cela peut être difficile lorsqu’on débute. D’autant plus que YouTube ne précise pas ce qu’il en sera pour les tout nouveaux youtubeurs : resteront-ils à 0 abonné jusqu’à passer subitement la barre des 100 ? Cela pourrait décourager d’autres personnes de s’abonner, par effet de mimétisme. Nous avons contacté YouTube pour en avoir plus sur ce point.

Pour les abonnés, le nombre d’abonnés est également important. Il est par exemple utilisé lors de « guéguerres » plus ou moins amicales entre vidéastes. On se souvient notamment de la vidéo qui affichait en direct le nombre d’abonnés de PewDiePie et T-Series lorsqu’ils étaient au coude à coude pour la place de chaîne YouTube la plus suivie au monde.

Plus récemment, une polémique a éclaté autour du youtubeur maquillage James Charles. Un compteur similaire a été mis en place pour montrer qu’il perdait des millions d’abonnés, tandis que la vidéaste à l’origine du scandale en gagnait par centaines de milliers. En France, Squeezie et Cyprien ont aussi joué sur un tel format alors qu‘ils se disputaient (amicalement) pour devenir le premier youtubeur de France.

Ces vidéos de compteurs en direct qui rythment les « dramas » sur YouTube ne pourront plus exister à partir du mois d’août. Ils reposaient en effet sur des plateformes tierces comme Socialblade [un site qui recense le nombre d’abonnés, de vues et leur évolution], qui n’auront plus accès aux compteurs précis.

On pourrait penser qu’il s’agit d’une bonne chose. La bataille entre PewDiePie et T-Series était telle qu’elle a fini par conduire à de nombreux débordements. La phrase « subscribe to PewDiePie » (abonnez-vous à PewDiePie) est devenue un mème parfois utilisé à mauvais escient. Des personnes ont par exemple profané un mémorial de la seconde guerre mondiale à New York. Deux auteurs d’attentats l’ont également prononcée dans des vidéos, poussant le vidéaste à prendre la parole sur le sujet et à demander à tous ses abonnés de faire cesser le mème.

Cela pourrait aussi empêcher ce qu’on appelle la « cancel culture », comme l’écrit le youtubeur Keemstar. Ce terme désigne les retours de flamme que subissent certains vidéastes après des révélations ou des dérapages. On dit qu’un youtubeur est « cancelled » lorsqu’il perd subitement de nombreux abonnés, pour signifier que sa carrière est « finie ».

YouTube plans to round up & abbreviate sub numbers for expl 10,676,654 will read 10M & that same abbreviation will be sent to third parties like @SocialBlade . Rumor is that they did it to stop cancel culture. (I don’t like or agree with this move) We need real time SB numbers ! pic.twitter.com/bp5WRrB3pP

— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) May 21, 2019