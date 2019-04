PewDiePie a sorti le 31 mars un clip dans lequel il dit officiellement adieu à son titre de youtubeur le plus suivi au monde. T-Series, son concurrent, en prend pour son grade.

« Le règne est fini » : dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube le 31 mars, PewDiePie admet qu’il n’est définitivement plus le youtubeur le plus suivi au monde. Cette première place lui a été dérobée par T-Series, une chaîne indienne avec laquelle il était au coude à coude depuis des mois maintenant. Il se faisait régulièrement dépasser depuis plusieurs jours.

PewDiePie menacé d’une attaque en diffamation

La vidéo, qui s’appelle « Félicitations » (en anglais) est un clip parodique. La chanson chantée par PewDiePie (Felix Kjellberg de son vrai nom) consiste à féliciter T-Series… non sans une certaine amertume. Sous couvert d’humour, le Suédois attaque son concurrent.

Il explique qu’ils ont publié des musiques piratées sur leur compte et que l’un des cadres les plus importants de l’entreprise a été accusé d’évasion fiscale. Ce second fait a effectivement été rapporté par des médias locaux fiables, même si l’enquête est toujours en cours. Le premier provient d’un ouvrage sur le cinéma indien.

PewDiePie s’en prend aussi plus largement à l’Inde qui, selon lui, ferait mieux de s’attacher à résoudre ses problèmes de pauvreté et à mettre fin aux castes… Pour quelqu’un qui disait se moquer de la concurrence avec T-Series, le vidéaste semble finalement un peu plus touché que prévu.

Le sentiment est à priori partagé puisque Felix Kjellberg révèle dans son clip avoir reçu l’équivalent d’une lettre de mise en demeure de la part de T-Series. Celle-ci aurait fait référence à un autre clip parodique du youtubeur, Bitch Lasagna. PewDiePie y aurait diffamé T-Series, d’après la lettre. Il s’amuse en réponse à égrainer les critiques sur T-Series qui ne sauraient être qualifiées de « diffamatoires ».

30 millions d’abonnés en plus

Dans sa vidéo, il remercie aussi ses fans, qui ont été d’un soutien sans faille ces derniers mois. T-Series et PewDiePie se disputent la place de première chaîne YouTube au monde depuis environ le mois de septembre. « Malgré tous les changements et les controverses, vous êtes toujours à mes côtés, dit-il. Il n’y a aucune armée au monde que je voudrais échanger contre du watch time [ce terme désigne le temps de vidéos regardé par les internautes]. »

Au fil des semaines, les fans de PewDiePie ont rivalisé d’imagination pour permettre à leur vidéaste préféré de conserver son avance. Certains ont acheté des panneaux publicitaires géants, d’autres ont hacké des dizaines de milliers d’imprimantes pour diffuser des prospectus pro-PewDiePie.

Pour beaucoup, le Suédois incarnait l’image du youtubeur par excellence : il était parti de rien, et avait monté son empire seul, en faisant des vidéos face caméra. T-Series à l’inverse, est une entreprise qui ne doit son succès qu’à la publication de clips ou d’extraits de super-productions bollywoodiennes. L’entreprise est aussi accusée d’avoir acheté de faux-abonnés mais rien ne permet d’affirmer ceci. Début octobre, on vous racontait qui se cache derrière T-Series. Les deux chaînes gravitaient alors autour des 65 millions d’abonnés, contre plus de 92 millions en ce 1er avril.