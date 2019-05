Une scène de la saison 2 avec Daenerys s'est retrouvée quasiment plan pour plan dans l'épisode final de Game of Thrones. Nous avons décortiqué les deux scènes.

Cet article contient des spoilers sur tout Game of Thrones, jusqu’au dernier épisode de la série inclus. Vous pouvez lire notre résumé ici.

Le dernier épisode de Game of Thrones, diffusé ce 19 mai 2019 sur HBO, a vu le destin de Daenerys scellé à tout jamais. Celle qui avait enfin atteint son objectif en brûlant Port-Réal et conquis le Trône a finalement péri aux mains de son ex-amant Jon Snow, après qu’elle avait vrillé du côté obscur.

Cette issue était attendue : la mise en scène de l’épisode précédent, qui insistait sur les vies humaines sacrifiées et la barbarie des troupes de Daenerys, ne laissait que peu de doute sur la transformation du personnage de la Reine des Dragons.

Toutefois, un autre énorme indice avait déjà été montré il y a sept ans, au cours de la saisons 2 de Game of Thrones. Dans l’épisode 10 intitulé Valar Morghulis, Daenerys — alors à peine au début de sa croisade pour conquérir Westeros — est prise d’une vision très importante, que l’on retrouvera quasiment plan pour plan dans l’épisode 6 de la saison 8, soit l’épisode final de la série.

La jeune femme se voit dans la salle du Trône de Port-Réal, alors que le château est en ruines : le toit a été éventré comme s’il avait été bombardé, et de la neige tombe dans la salle royale à l’abandon. Daenerys s’approche du trône et tend sa main pour en toucher l’accoudoir, avant de s’en détourner en entendant un cri d’enfant. Elle part alors rejoindre Khal Drogo, l’homme qu’elle aime, et son enfant (qui est mort en réalité).

Les mêmes plans

Depuis la diffusion de l’épisode 5 de la saison finale de Game of Thrones, les fans se demandaient si cette vision pouvait avoir un lien avec la fin de la série. L’épisode final leur a donné raison. Mieux : une scène de l’épisode reprend, parfois plan pour plan, les éléments de la vision de la saison 2.

Au début de l’épisode 6 de la saison finale, on voit ainsi Daenerys pénétrer dans la salle du trône du Red Keep : le toit est arraché comme dans sa vision, et la neige tombe sur le sol. Tout est gris, le ciel est couvert et orageux : la victoire n’est clairement pas positive.

Elle observe le trône, d’abord de loins, puis s’avance lentement vers l’objet tant convoité.

La construction des deux scènes est exactement la même : elle continue de le toiser à mesure qu’elle s’en rapproche, pour finir à quelques centimètre de l’objet en fer.

Elle tend sa main vers l’accoudoir, exactement comme dans la vision d’il y a six saisons.

Mais cette fois-ci, sa main se referme : elle possède enfin le siège.

Alors qu’elle se tourne pour s’y asseoir, elle voit que Jon Snow, son amant, est derrière elle, et préfère avancer vers lui — comme elle l’avait fait dans sa vision, privilégiant l’amour au pouvoir. C’est cette décision qui lui causera sa perte : alors qu’elle va pour l’embrasser, il lui plante une dague dans le cœur.

Les showrunners avaient-ils tout prévu depuis toutes ces années ? Ou avaient-ils simplement tourné cette première scène sans idée précise derrière la tête, avant de la réutiliser finalement sept années plus tard ? Dans tous les cas, il s’agit de l’un des quelques moments efficaces du dernier épisode de Game of Thrones, dont la part dédiée au mystique, jadis très importante, avait fini par se faire rare après l’extermination des Marcheurs blancs. Ce gros clin d’œil permet aussi de récompenser les aficionados assidus qui ont adoré décortiquer la série pendant des années.

