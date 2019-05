Léopold Maçon - 18 mai 2019 Pop culture

Un youtubeur a créé une carte « death run » dans Fortnite pour rendre hommage au jeu indépendant Undertale. Elle reprend le combat contre Sans, le boss le plus difficile à battre du jeu.

À première vue, Fortnite et Undertale n’ont aucun point commun. Le premier est un battle royale demandant chaque jour le travail de dizaines de développeurs, tandis que le second est un jeu de rôle indépendant développé par une seule personne (au cours de plusieurs années de labeur). I

ls ont pourtant été réunis grâce à la carte « The Undertale Sans Battle Deathrun » créée par le youtubeur Mustard Plays. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une carte reprenant l’affrontement contre Sans, qui est le boss le plus dur à battre de Undertale.

Pour rappel, le combat original n’est possible que si les joueurs et joueuses ont emprunté la « route génocide » qui consiste à tuer tous les êtres vivants dans Undertale. En récompense, ils font face à Sans, un allié du personnage principal à l’origine.

Comme tous les combats de boss d’Undertale, cet affrontement met au défi les réflexes des joueurs. Leur objectif est d’éviter au cœur représenté à l’écran de se faire toucher par les diverses attaques de Sans. Un défi très difficile vu la vitesse à laquelle les os et les lasers (les armes du boss) fusent à travers l’écran.

Une version Fortnite du combat de boss

Même avec beaucoup de créativité, il est impossible de reprendre exactement un combat d’Undertale dans Fortnite, notamment parce que l’un est un jeu 2D et l’autre un jeu 3D. Mustard Plays a donc utilisé les moyens du bord (comme les pièges et les grenades) pour faire de « The Undertale Sans Battle Deathrun » une adaptation la plus fidèle possible. On retient notamment son utilisation du boost de vitesse et des blocs de glace. Grâce à ces deux éléments, le personnage obtient une rapidité qui donne l’impression que les objets du décors avancent vers les joueurs plutôt que l’inverse. L’illusion est excellente et donne l’impression de faire face à une version 3D des attaques de Sans.

Mustard Play n’a pas seulement reproduit le gameplay. Les fans d’Undertale seront ravis de voir que tous les dialogues du combat apparaissent sur la carte. Une partie de la musique Megalovania, qui est joué lors de l’affrontement original, a également été reproduite grâce à des blocs musicaux.

Si vous avez envie de vous frotter à Sans dans sa version Fortnite, voici le code de la carte : 0249-6711-6008.