Un projet Matrix serait dans les cartons... et il ne s'agirait pas d'un reboot.

L’industrie hollywoodienne du cinéma aime ses franchises — à défaut de garantir de bons films, relancer une licence d’une manière ou d’une autre amène le plus souvent de belles recettes. Au milieu des Marvel et autres Star Wars, une trilogie de science-fiction qui a marqué l’histoire de la pop culture pourrait faire son retour : Matrix. C’est un sujet dont la presse discute depuis 2017, évoquant dans un premier temps un reboot des films des sœurs Wachowski. Mais dans un entretien à Yahoo Movies UK, Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick 3, a peut-être trop délié sa langue.

« Je suis très heureux que les Wachowski fassent un nouveau Matrix, mais en plus, qu’elles étendent cet univers que nous adorons. Et si la qualité de ce film est proche de ce qu’elles ont déjà réalisé, il suffirait d’un coup de fil me demandant de faire des cascades pour que je me retrouve sur le plateau renversé par une voiture », a-t-il lancé. Stahelski fait référence à son rôle dans la trilogie Matrix : il était le doubleur cascade de Keanu Reeves dans le rôle de Neo pour les premier et deuxième épisodes et il est crédité comme « Coordinateur des cascades impliquant des arts martiaux » sur le troisième épisode.

Damage control

À The Verge, un porte-parole de Stahelski a affirmé que la déclaration avait été mal interprétée et que le réalisateur parlait au conditionnel, évoquant sa joie si les sœurs Wachowski allaient dans cette direction. Mais ce démenti ressemble à une tentative de rattraper le coup : pour Yahoo Movies, Stahelski a même poursuivi ses déclarations, affirmant qu’il ne savait pas si les sœurs Wachowski étaient littéralement à la réalisation ou simplement comme conseillères ni si Lana serait impliquée.

Profitant d’avoir Keanu Reeves sous la main pour la promotion de John Wick 3, le média lui a demandé son avis sur ces déclarations… et l’acteur a affirmait qu’il se sentirait prêt à reprendre le rôle : « Ce serait un cadeau… je ne pourrais pas dire non ».

Évidemment, Warner Bros., qui détient la licence, n’a pas confirmé l’information. En attendant, cette seule interview a donné plusieurs signes qui convergent vers un projet en cours. Reste à savoir s’il aboutira.

En attendant, c’est peut-être le moment de regarder de nouveau l’excellent Blu ray du premier épisode ?