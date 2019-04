Un joueur professionnel est soupçonné d'avoir été aidé par ses amis joueurs pour gagner plus de points dans le classement et réussir à se qualifier pour les phases finales de la coupe du monde de Fortnite. Il a gagné 4 000 dollars.

Damion C., connu sous le pseudonyme XXiF, a confirmé qu’il était parvenu à se hisser parmi les vainqueurs des qualifications ce 29 avril 2019. Il pourra donc participer aux phases finales de la Coupe du monde de Fortnite qui aura lieu à New York, et empoche au passage 4 000 dollars.

Mais certains le soupçonnent d’avoir triché pour atteindre ce but.

Des joueurs qui font exprès de se laisser tuer ?

Dans une vidéo également publiée le 29 avril, un autre joueur pro, HighSky, accuse XXiF d’avoir manigancé avec deux autres joueurs pour qu’ils acceptent de se faire tuer, et que XXiF empoche des points (chaque élimination rapporte des points).

La scène se passe au cours du troisième week-end de qualification des poules de Nord-Atlantique. Grâce aux fonctions de replay, il est possible d’analyser les parties de manière extrêmement pointue, en zoomant, ralentissant ou revenant en arrière, mais aussi en changeant de point de vue pour voir ce qu’ont fait chacun des joueurs.

On y voit XXiF commencer sa partie comme les autres, en atterrissant à un endroit de la carte de l’île, où il est rapidement suivi par deux autres joueurs — ce qui est déjà assez rare car le risque d’être éliminé en début de partie est très haut.

Le premier « adversaire » semble ne pas du tout se défendre (il choisit même de ne pas ramasser une arme), tandis que l’autre semble carrément attendre au-dessus des deux pour atterrir et se faire tuer à son tour. Dans la vidéo, on le voit enchaîner les erreurs — alors qu’il est un joueur chevronné — et tirer volontairement dans un mur au lieu de viser XXiF.

Il est important de noter que ces deux joueurs qui meurent (en donnant donc des points à XXiF) sont tous les deux très talentueux, mais qu’au moment de la partie en question, ils n’étaient plus en mesure de se qualifier pour les phases finales de la Coup du monde. S’agit-il donc d’un sacrifice « gratuit » pour aider leur camarade ?

Plusieurs joueurs professionnels ont réagi vigoureusement à cette vidéo qui, pour eux, validerait le fait que leur concurrent ait triché. Epic Games n’a pas encore réagi. Une chose est sûre : au vu de l’ampleur que prend cette controverse, il est évident que le studio en a pris connaissance. À la date du 23 avril 2019, 1 200 tricheurs avaient déjà été bannis de la Coup du monde de Fortnite.

