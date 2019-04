Avec la dernière mise à jour de Fortnite, Epic Games a retiré la fonctionnalité « sangsue » des modes de jeu standards. En cause : des mécaniques qui ne favorisaient que les meilleurs joueurs.

Certains modifications apportées par le dernier patch de Fortnite n’ont pas été au goût de la communauté. Le retrait de la fonctionnalité « sangsue » des modes de jeu standards a été si critiqué qu’Epic Games a publié un communiqué de presse le 26 avril pour expliquer son choix.

Pour rappel, cette fonctionnalité avait été ajoutée dans les modes standards avec la mise à jour 7.40 diffusée le 14 février dernier. Elle avait pour objectif de pousser les joueurs à combattre en leur apportant un boost de vie, bouclier et matériaux supplémentaires à chaque élimination d’un adversaire.

Ces nouveaux paramètres devaient pousser les joueurs à être agressifs plutôt que de se cacher pendant toute la partie. Une vision très compétitive logique puisque cette mécanique était utilisée à l’origine dans les « coupes éphémères », c’est-à-dire les tournois en ligne. Un effet secondaire a cependant été repéré par Epic Games dans les modes de jeu standards : « La plupart des joueurs sont devenus très frustrés car les affrontements avec de très bons joueurs possédant des points de vie et boucliers maximums sont devenus plus fréquents. »

Selon le studio, la fonctionnalité « sangsue » était surtout intéressante pour les meilleurs participants des modes standards, soit « 10 % des joueurs » d’après Epic. Les autres seraient donc désavantagés et « joueraient moins à cause de la frustration. »

Le plaisir de jeu pour tous

Face aux explications d’Epic Games, on pourrait rétorquer que la mécanique « sangsue » n’est pas déséquilibrée. Vu ce que dit la firme, on comprend que les meilleurs participants gagnent les parties, ce qui semble logique. Mais il ne faut pas oublier que Fortnite a pour objectif d’être accessible à tous. Le jeu compte plus de 250 millions de joueurs et joueuses inscrites, et chacun doit pouvoir y trouver son compte. Forcer les moins bons d’entre eux à affronter de face des quasi-professionnels ne risque pas d’être une expérience très agréable. Si chaque joueur souhaite remporter la bataille, tous ne recherchent pas l’intensité des grands tournois.

Les amateurs de la mécanique « sangsue » n’ont pas été oubliés et peuvent se rabattre sur le mode Arène. La fonctionnalité y est en effet toujours active afin de rendre la compétition « plus intense et plus divertissante. »