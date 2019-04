De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en mai 2019 pour la France.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video devient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

Ce mois de mai, la plateforme compte frapper fort avec Good Omens, série adaptée du livre bestseller signé Terry Pratchett et Neil Gaima. De leur côté, les fans de Sneaky Pete porteront leur attention sur la troisième saison.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online).

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

Séries SÉRIES

Meurtres au Paradis, saison 1 à 7 — 1er mai

Diffusée sur France Télévisions, Meurtres au Paradis est une série policière prenant place sur une île fictive des Caraïbes. À ne pas confondre avec Camping Paradis sur TF1.

Sneaky Pete, saison 3 — 10 mai

Giovanni Ribisi campe Marius Josipovic, un escroc qui se passe pour un autre afin d’échapper à son passé. Jusqu’à ce que son entourloupe se transforme en une crise identitaire.

Fleabag, saison 2 — 17 mai

Fleabag continue de surmonter les aléas de la vie alors qu’elle fait la rencontre d’un prête qui la pousse à voir le monde différemment. La meilleure série du monde.

The Good Fight, saison 3 — 29 mai

Vous aimez The Good Wife ? Eh bien c’est un spin-off avec Rose Leslie au casting. Ou l’actrice qui a dit à Jon Snow qu’il ne savait rien.

Good Omens — 31 mai

Amazon a fait de Good Omens l’événement série de son année 2019. Où Michael Sheen et David Tennant incarnent respectivement un ange et un démon qui doivent sortir de leur vie tranquille sur Terre pour empêcher l’Apocalypse. On aime déjà.

En bonus : un épisode de la saison 3 de The Bold Type chaque mercredi et un épisode de la saison 2 de Marvel’s Cloak & Dagger chaque lundi.

Films FILMS

The Revenant — 1er mai

Leonardo DiCaprio survit à l’attaque d’un ours pour se venger de Tom Hardy devant les caméras de Alejandro González Iñárritu. Une performance qui valait bien un Oscar.

A Most Violent Year — 1er mai

Dans une ville de New York en proie à la violence, un immigré veut se faire une place dans le marché du pétrole.

Bel Canto — 22 mai

L’histoire d’une prise d’otage orchestrée en Amérique du Sud pendant l’anniversaire d’un riche industriel japonais. Si on retrouve Julianne Moore et Ken Watanabe au casting, il y a aussi… Christophe Lambert !

The Imitation Game — 28 mai

Biopic sur Alan Turing, mathématicien et cryptologue britannique considéré comme le père de l’informatique.

Stockholm — 29 mai

Encore une histoire de prise d’otage, mais dans une banque cette fois. Elle est à l’origine du terme psychiatrique syndrome de Stockholm. Il décrit une situation où des victimes dégagent une réaction émotionnelle positive envers leurs bourreaux.

Crédit photo de la une : Amazon