La mise à jour 1.1.1 apporte une amélioration très attendue de Gibraltar et Caustic, deux des légendes les moins aidées dans le jeu jusqu'ici.

Gibraltar et Caustic peuvent-ils devenir des personnages de premier plan dans Apex Legends ? C’est un des objectifs de Respawn Entertainement avec la mise à jour 1.1.1 diffusée le 16 avril. Si ce patch affecte quelques armes, ce sont surtout les modifications apportées aux deux personnages dits « tanks » qui retiennent l’attention.

La rédaction de Numerama a pu s’en rendre compte au cours de ses nombreuses parties : Gibraltar et Caustic sont mal-aimés. Ces deux personnages ont le malheur d’être plus imposants que les autres Légendes et donc bien plus simples à toucher. Un désavantage important qui a poussé de nombreux joueurs et joueuses à les abandonner. Le désamour est tel qu’il est devenu rare de croiser ces « Thicc Bois » (le surnom utilisé par le studio pour les gros personnages) dans une partie.

Ce qui change

Dans le communiqué annonçant le patch 1.1.1 sur Reddit, Respawn a donné les nouvelles caractéristiques de Gibraltar et Caustic. Voici ce qui change pour les deux poids lourds de Apex Legends :

Gibraltar obtient la capacité passive Fortifié qui réduit les dommages reçus de 10 %. La « vie » de son bouclier (qui se déploie lorsqu’il utilise le viseur d’une arme) passe de 50 à 75.

obtient la capacité passive Fortifié qui réduit les dommages reçus de 10 %. La « vie » de son bouclier (qui se déploie lorsqu’il utilise le viseur d’une arme) passe de 50 à 75. Caustic obtient aussi la capacité passive Fortifié qui réduit les dommages reçus de 10 %. Ses Pièges à Gaz Nox provoquent désormais 4 points de dégâts par seconde au lieu de 1. Sa Grenade à gaz Nox peut maintenant être lancée à une distance de 33 mètres contre 28 auparavant.

Le studio a donc décidé de compenser les faiblesses des deux personnages plutôt que de changer radicalement leur design. Caustic voit son potentiel d’attaque grimper en flèche tandis que Gibraltar renforce encore son statut de « tank » spécialisé dans la défense. Ils seront donc toujours aussi simples à viser, mais un peu plus difficiles à battre.

Un équilibrage encore perfectible ?

Une question se pose toutefois : est-ce suffisant ? Depuis la mise à jour, nous avons observé un regain d’intérêt des joueurs envers Caustic, vu ses nouvelles capacités offensives. Gibraltar n’a, lui, eu droit qu’à une légère amélioration de sa défense, ce qui semble bien peu pour justifier son retour sur le devant de la scène.

Les prochaines semaines nous diront si les joueurs et joueuses jugent les « Thicc Bois » suffisamment intéressants. Dans le cas contraire, Respawn promet de réagir à nouveau : « Nous allons observer leurs performances et nous verrons s’ils sont encore désavantagés par leur taille. Nous voulons nous assurer que toutes les Légendes soient des choix viables à la fin de ce processus. »