Nintendo a tué les rumeurs sur l'éventualité d'une nouvelle Switch annoncée à l'E3.

« En règle générale, nous travaillons toujours sur des nouvelles consoles et nous les annonçons quand nous pouvons les vendre. Mais nous n’avons rien à annoncer pour l’E3 de cette année », a indiqué Nintendo, cité par Bloomberg le 25 avril 2019, après la publication de ses derniers chiffres. En une déclaration, la firme nippone tente de calmer les rumeurs, insistantes, sur la commercialisation de nouvelles versions de la Switch.

La dernière indiscrétion, signée Bloomberg, mentionnait justement le lancement d’une déclinaison plus petite pour le mois de juin prochain — soit la période de l’E3. Toutefois, le communiqué de Nintendo ne vient en aucun cas infirmer la sortie éventuelle d’une nouvelle Switch en cette année 2019. Mais, si tel est le cas, il faudra patienter encore quelques mois.

Chiffre d'affaires comme bénéfices : il s'agit de la quatrième meilleure année de l'histoire de Nintendo, uniquement surpassée par la période Wii.

9,6 milliards € de chiffre d'affaires

2 milliards € de bénéfice opérationnel

1,56 milliards € de bénéfice net — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) April 25, 2019

Nintendo a-t-il besoin d’une nouvelle Switch ?

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, Nintendo a vendu 16,95 millions de Switch, peut-on découvrir dans le bilan financier publié le 25 avril 2019. Cette performance commerciale est en phase avec l’objectif révisé à 17 millions de ventes durant le trimestre précédent. À l’origine, la firme nippone espérait écouler 20 millions de Switch. Pour l’année fiscale 2019/2020, Nintendo compte atteindre les 18 millions de ventes et on peut y voir une forme de prudence alors que la Switch s’apprête à être disponible en Chine (grâce à Tencent).

De toute évidence, une Switch — mini — pourrait aider Nintendo à réaliser cet objectif, sachant que sa console hybride est dans sa troisième année. Surtout si elle est moins chère et plus adaptée à une cible adepte du jeu portable.

Durant l’E3 2019, Nintendo devrait se concentrer sur les jeux en eux-mêmes, dont la progression en volume par rapport à l’an dernier est immense (118,55 millions de ventes et croissance chiffrée à 86,7 %). Dans les mois à venir, Nintendo comptera sur Super Mario Maker 2, Fire Emblem : Three Houses, Pokémon Épée & Bouclier, Animal Crossing (sans titre pour le moment) et The Legend of Zelda : Link’s Awakening pour alimenter le catalogue. Avec ou sans nouvelle Switch.