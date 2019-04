La carte de Fortnite continue d'évoluer. La plus récente modification date du 3 avril 2019 : le célèbre Dusty Divot se remplit de lave.

La lave est décidément l’élément central de la saison 8 de Fortnite. Ce nouveau volet, qui a débuté le 28 février dernier, a vu arriver un énorme volcan au nord-est de la carte, entouré de beaucoup de lave. Mais Epic Games n’en est pas resté là. Fidèle à son habitude d’apporter des changements importants au jeu en cours de saison, le studio vient de changer le cratère de Dusty Divot, au centre de l’île, en l’inondant de lave.

Un suspense savamment orchestré

Cela faisait des jours que les joueurs et joueuses se demandaient comment Dusty Divot allait être transformé, après la découverte d’une météorite et d’un mystérieux container dans le cratère. Comme l’ont constaté les gamers attentifs, une sorte de compte à rebours avait été enclenché, au fur et à mesure que des roches s’auto-détruisaient. Ce n’est que lorsque le dernier rocher du cratère a été détruit que la lave est apparue et a rempli toute la zone centrale du quartier.

Epic Games a une nouvelle fois très bien joué son coup : le niveau de « vie » des rochers étant visible, cela a permis au studio de faire monter le suspense autour de cette nouveauté, et de pousser les joueurs à revenir pour voir quand le dernier roc allait disparaître.

La théorie la plus populaire actuellement repose sur le fait que le niveau de la lave va probablement continuer de monter quotidiennement jusqu’à remplir l’entièreté du cratère de Dusty Divot, qui est une zone incontournable de l’île de Fortnite. C’est en effet un quartier central, rempli de coffres à butins aléatoires, et parsemé de petits champignons qui apportent du bouclier. C’est aussi l’un des quartiers qui a été le moins modifié ces derniers temps. Bientôt le « lac de lave » ? Les prochaines modifications le diront.