Lecture Zen Résumer l'article

Un abonnement pour utiliser votre lave-vaisselle, ça vous dit ? Une marque s’est discrètement lancée là-dedans. Pour certains programmes, dont celui dédié au lavage de verres à bière, il faut souscrire un abonnement pour pouvoir en profiter.

Un locataire suisse a eu la mauvaise surprise de découvrir que certains programmes de son lave-vaisselle étaient sous paywall. Autrement dit : il faut un abonnement pour profiter de tous les programmes de cet appareil électroménager. Un fonctionnement qui fait râler.

12 euros par an pour utiliser son lave-vaisselle à fond

C’est l’histoire d’un locataire en Suisse dont le lave-vaisselle était tombé en panne. Son propriétaire l’a alors remplacé par un appareil de la marque V-Zug. Un locataire qui a de la chance : les modèles de cette marque coûtent au minimum 2000 euros environ (selon les revendeurs). Un lave-vaisselle haut de gamme donc, qui plus est connecté, comme le lui a expliqué l’installateur. En s’y connectant avec son smartphone, on peut par exemple effectuer des mises à jour.

C’est là que les ennuis ont commencé, comme il l’a raconté à SRF : « Nous avons vu que de nouvelles fonctions étaient certes disponibles. Mais elles sont cachées derrière un paywall. Nous devrions payer 12 francs par an pour cela ». À noter que 12 francs suisses équivalent à 12,80 euros environ.

Les programmes inclus (ou non) sur les laves-vaiselle V-Zug // Source : V-Zug

Mais alors, à quoi a-t-on droit avec cet énième abonnement ? À des programmes, tout simplement, comme « Intensif Plus » pour la vaisselle bien sale, un programme dédié aux verres à bière, un autre pour les jouets lavables ou même un programme qui réchauffe vos assiettes. Pour le fabricant V-Zug, ses abonnements V-Upgrade à un franc par mois « jouissent déjà d’une grande popularité ».

Cette marque de lave-vaisselle tente le coup

Avec cet abonnement, V-Zug a voulu prendre le modèle de Netflix, Spotify et compagnie, se placer en entreprise de services technologiques. Le souci, c’est qu’on parle d’un lave-vaisselle et de programmes de lavage, pas de services. C’est là ce qui fait « râler » les consommateurs. Ce sur quoi parie V-Zug, c’est aussi sa clientèle : ses laves-vaisselle sont haut-de-gamme, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 2000 euros dedans. La clientèle de V-Zug a donc davantage les moyens de souscrire un abonnement qu’une autre. De quoi permettre à V-Zug d’allonger un peu plus sa marge : d’ailleurs, elle affirme ne pas exclure d’ajuster ses tarifs à l’avenir.

D’un autre côté, il reste des marques qui font dans l’entre-deux, comme Miele, avec ses fours, qui prévoit de lancer des laves-linge et des sèches-linge l’année prochaine. L’application Miele permettra d’activer des fonctions supplémentaires et de mettre à jour ces appareils, et ce gratuitement. Chez Electrolux par exemple, aucun abonnement n’a été mis en place.

On peut aussi parler de Bob, le lave-vaisselle connecté du français Daan Tech : pas d’abonnement, mais un renouvellement automatique des cassettes de lavage. Choisir le renouvellement automatique permettait de personnaliser le fond d’écran du lave-vaisselle (non ce n’est pas une erreur) ou encore la sonnerie. Aujourd’hui, il semblerait que le programme ne soit plus du tout d’actualité.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+