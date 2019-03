Google fera une annonce jeu vidéo ce mardi 19 mars 2019, dans le cadre de la GDC. Où la suivre ?

L’excitation est à son comble. Ce mardi 19 mars 2019, Google tiendra une conférence dans le cadre de la Game Developers Conference. Et ses annonces pourraient bien redéfinir les contours du marché vidéoludique en bousculant l’ordre établi. A priori, la firme de Mountain View devrait officialiser son service de jeux vidéo en streaming basé sur son Project Stream.

Bonne nouvelle : il n’y aura pas besoin de veiller tard ou d’écourter sa nuit pour suivre le keynote (coucou Tesla). Rendez-vous à 18h pétantes, heure française, pour découvrir les nouveautés de Google. L’événement sera retransmis en direct sur YouTube. Vous trouverez ci-dessous le flux vidéo.

Ce soir, Google a déjà promis qu’il livrera sa vision du futur du jeu vidéo, un futur qui pourrait donc prendre la forme d’un service permettant d’accéder à une bibliothèque depuis un appareil connecté à internet, avec Chrome. Avec Project Stream, un simple plug-in Chrome suffisait pour jouer à Assassin’s Creed Odyssey, dernier opus en date. On peut néanmoins penser que Google commercialisera une console prenant la forme d’une simple box à relier à son téléviseur. Un brevet portant sur une technologie liée à une manette suggère cette appétence pour le hardware.

En tout cas, il y aura du beau monde à la conférence de Google. On peut déjà compter sur les présences de Ubisoft ou encore Crystal Dynamics (la récente saga Tomb Raider). On rappelle que la multinationale a confié les rênes du gaming à Jade Raymond, passée par Ubisoft et Electronic Arts.

This just in !

We're stoked to share that @Ubisoft will be part of our #GoogleGDC19 Developer Day sessions. Join us on March 19 at 2 PM PT in West Hall, Room 2011. pic.twitter.com/HKRfEgtONt

— Google Developers (@googledevs) March 14, 2019